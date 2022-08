Diablo 4 wird keine Lootboxen haben, wie Blizzard bestätigte

Nach dem Handyspiel Diablo Immortal, für das Spieler mehrere tausend Euro ausgegeben haben – und jetzt quasi alleine spielen, war die Sorge um “Pay-to-Win” in Diablo 4 bei den Fans groß. Nun bestätigte Blizzard, dass es im kommenden Rollenspiel Diablo 4 keinerlei Lootboxen oder Pay-to-Win-Elemente geben wird.

Wozu benötigt Diablo 4 einen Battle Pass? Der Premium-Dienst für Spieler bietet Skins, aber keine Elemente die das Spielgeschehen verändern. Der Battle Pass bietet ausschließlich ästhetische Gegenstände. Im Spiel soll man selbst die Möglichkeit haben, Gegenstände “organisch” freizuspielen – auch ohne Premium-Upgrade. Es wird auch Gameplay-Boosts enthalten, die alle Spieler freischalten können, um beispielsweise neue Charaktere zu verbessern.

Diablo 4 wird einen In-Game-Shop enthalten, bei dem Spieler eine Währung für Skins und andere Kosmetika ausgeben können. Ganz wichtig: Keinerlei dieser Objekte bietet Gameplay-Vorteile.

“Kosmetik gibt Spielern noch mehr Möglichkeiten, das visuelle Erscheinungsbild ihrer Charaktere anzupassen”, so Kegan Clark, Director of Product für Diablo 4 (via GI.biz). “Nichts, was im Shop angeboten wird, gewährt einen direkten oder indirekten Spielvorteil. Obwohl viele davon wie mächtige Ausrüstungsgegenstände aussehen, haben sie keine In-Game-Statistiken.”