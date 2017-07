Games PC-Games Playstation Xbox Destiny 2: Offizieller Trailer zum Vorbestellbonus für das exotische Gewehr „Kaltherz“ 26/07/2017 @ 20:23

Bungie und Activision veröffentlichen den Trailer zum heiß erwarteten Vorbestellbonus „Kaltherz“.

Kalt wie Eis vernichtet das exotische Gewehr in Destiny 2 die Gegner mit einem eisigen Schuss und nutzt dabei die neueste Technik mit Flüssigtreibstoff als Kühlmittel. So bleibt das Waffensystem auch im heißesten Gefecht immer auf beißenden Minustemperaturen. Wie sich „Kaltherz“ in Aktion schlägt, gibt es im neuesten Trailer zu sehen.

Ein neuer mächtiger Feind

In der Story von Destiny 2 liegt die letzte sichere Stadt der Erde in Trümmern und ist einem mächtigen neuen Feind – Dominus Ghaul – und seiner Elitearmee, der Rotlegion, in die Hände gefallen. Jeder Spieler erstellt sich seinen eigenen Charakter, einen so genannten „Hüter“, die auserwählten Beschützer der Menschheit. Als Hüter in Destiny 2 müssen die Spieler neue Fähigkeiten und Waffen einsetzen, um die Streitkräfte der Stadt wieder zu vereinen und geschlossen zurückzuschlagen, um ihre Heimat zurückzuerobern. Das Spiel bietet allen Spielern ohne Vorwissen oder Hintergrundkenntnisse einen sofortigen Einstieg.

Alle Details zum Release

Destiny 2 wird am 6. September für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Destiny 2 erscheint in mehreren Versionen: Standard-Edition, Destiny 2 – Spiel + Erweiterungspass-Bundle sowie die Destiny 2 – Digital Deluxe Edition mit digitalen Premiuminhalten, die Limited Edition und die Collector’s Edition mit einer tragbaren Destiny 2 – Frontier Bag, dem Erweiterungspass, digitalen Premiuminhalten und einer Sammlerbox im Kabale-Stil. Die Veröffentlichung der PC-Version ist für den 24. Oktober angesetzt und Vorbestellungen sind ab sofort über Battle.net®, Blizzard Entertainments Online-Gaming-Dienst, möglich.

