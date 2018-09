Entwickler Deck Nine Games, das Studio hinter „Life is Strange: Before the Storm“, hat sich mit Square Enix zusammengetan, um das Prequel zur Adventure-Spielserie zu schaffen. Nun haben Deck Nine und Square Enix angekündigt, zukünftig auch weiterhin an Projekten zusammenzuarbeiten.

„Die Partnerschaft mit Deck Nine war ein großer Erfolg“, sagte Studio Lee Enson Singleton. „Die Gelegenheit, mit Deck Nine an einem anderen Spiel zu arbeiten, war eine leichte Entscheidung, obwohl wir die Projektdetails vorerst geheim halten.“

Deck Nine wird auch personell ausgebaut. So sucht man aktuell einen neuen Creative Director, Charakter Artists, Unreal Programmierer sowie eine Vielzahl an anderen Positionen.

Es gibt nicht viele Details wie diese Partnerschaft zukünftig aussehen wird, aber erwarten können wir uns sicherlich mindestens ein neues Game.