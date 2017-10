CS:GO – Das ist die Neuauflage von „Dust 2“

Atari. 1977 eine äußerst einflussreiche erfolgreiche Firma. Wird sie wie ein Phönix aus der Asche auferstehen? Die Zeichen stehen gut, aber was hätte das für Auswirkungen?

2018 soll sie kommen, die Ataribox. Für rund 249 – 299 US-Dollar, je nach Ausstattungsvariante, wird sie erhältlich sein. Das Betriebssystem wird, eigentlich wenig überraschend, auf Linux basiert sein und den Prozessor sowie die Grafik liefert AMD. Jetzt könnte man meinen: „Das klingt doch stark nach PS4, oder nach Steam Machine“. Ja, schon, aber ich glaube Atari ist sich bewusst, dass sie richtig auftrumpfen müssen um in dem stark umkämpften Markt überleben zu können. Einfach eine Konsole, die der PS4 oder der Steam Machine sehr ähnlich ist, raus-zuhauen wird nicht viel bringen.

Zu billig für genug Leistung?

Atari muss sich also etwas einfallen lassen. Nur auf Nostalgie zu bauen wird auch keine Option sein. Trotzdem erscheint mir der Preis recht billig. Ob die Ataribox also außergewöhnlich leistungsstark sein wird, wage ich zu bezweifeln. Die Konsole unter dem Wert zu verkaufen wie es zB Playstation mit der PS3 getan hat um mit den Spielen Geld zu machen, wird sich Atari nicht leisten können. Immerhin sind sie für die Produktion auf Crowdfunding angewiesen. Das Wahrscheinlichste ist also, dass wir vom Prinzip eine von der PS4 inspirierte Konsole, technisch auf leistbarer Höhe der Zeit, also vergleichbar mit aktuellen Mittelklasse PC’s, von Atari sehen werden.

Leitet Atari die neue Konsolengeneration ein?

Und das ist gut so. Playstation könnte, beziehungsweise sollte mit der PS5 dann nicht das Selbe machen. Wenn sich Atari gut anstellt, würden sie nicht nur die neueste Konsolengeneration einleiten, sondern auch Sony und Microsoft unter Zugzwang stellen. Das wiederum könnte echt interessant für uns Käufer werden. Nintendo spielt da sowieso in einer anderen Liga. Vielleicht ist Atari aber gar nicht interessiert daran mit Sony und Microsoft zu konkurrieren und die Ataribox soll nur ein Nischenprodukt sein. Ob sie damit aber Erfolg hätten ist fraglich. Vor allem, weil dann vermutlich die Spiele ausbleiben würden. Was denkt ihr?