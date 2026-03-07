Cities: Skylines wird 11 und bekommt seinen bisher verrücktesten DLC

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Cities: Skylines wurde am 10. März 2015 veröffentlicht. Elf Jahre später hat das Spiel noch immer fast 10.000 täglich aktive Steam-Nutzer, in etwa so viele wie sein Nachfolger Cities: Skylines 2. Zum Jubiläum kündigt Publisher Paradox Interactive ein ganzes Paket an neuen Inhalten an. Das Herzstück: der Race Day DLC, der am 10. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Entwickelt wurde er von Tantalus Media, bekannt vor allem durch Portierungen und Remaster-Arbeiten, unter anderem an Age of Empires II.

Was Race Day ins Spiel bringt

Race Day führt ein neues Konzept ein: sogenannte Event-Roads. Diese Straßen funktionieren im normalen Stadtbetrieb wie gewöhnliche Verkehrswege, können aber für Veranstaltungen temporär gesperrt werden. Darauf lassen sich dann Motorrennen, Laufveranstaltungen, Radrennen oder große Paraden organisieren. Wer eigene Rennstrecken bauen möchte, bekommt zusätzlich dedizierte Motorsport-Anlagen mit konfigurierbaren Layouts, Boxengassen und Start-Ziel-Bereichen. Neue Zuschauertrübünen und Event-Gebäude runden das Bild ab.

Werbung

Über ein Event-Management-System lassen sich Ticketpreise festlegen, Veranstaltungstypen auswählen und ein Saisonkalender verwalten. Einnahmen aus Tickets fließen direkt in den Stadthaushalt. Der DLC führt außerdem Sport-Tourismus als neuen wirtschaftlichen Faktor ein.

Was der 10. März noch bringt

Race Day erscheint nicht allein. Gleichzeitig veröffentlicht Paradox zwei kostenpflichtige Creator Packs: Iconic Brutalism mit markanten Brutalismus-Gebäuden und Renewed History mit klassisch inspirierten Bauten. Dazu kommt der neue Radiosender 8 Gear Radio. Ein kostenloses Update für das Basisspiel liefert Straßenzäune sowie eine neue Employment Info View, die einen detaillierten Überblick über die Arbeitskräfte der Stadt gibt. Alle kostenpflichtigen Inhalte sind einzeln erhältlich oder als Race Day Bundle für 23,99 Euro, was einer Ersparnis von 17 Prozent entspricht.

Das Expansion Subscription-Modell auf Steam ist während des Jubiläums auf 7,99 Euro im Monat reduziert und ermöglicht Zugriff auf sämtliche bisher erschienenen DLCs.

Werbung

Auch Cities: Skylines 2 bekommt etwas

Wer auf den Nachfolger gesetzt hat, geht nicht leer aus. Am 18. März 2026 erscheinen für Cities: Skylines 2 die Creator Packs Office Evolution und City Stations sowie zwei neue Radiosender. Zusätzlich kommt ein kostenloses Update, das unter anderem die Iceflake Arena als Wahrzeichen, Verbesserungen am Zoning-System und Fehlerbehebungen mitbringt. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen: Cities: Skylines ist auf Steam vom 5. bis 9. März gratis spielbar. Ein direkter Kauf ist nicht erforderlich.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!