Champions League live und kostenlos sehen – so geht’s

Die UEFA Champions League ist das Highlight für Fußballfans weltweit. Die Königsklasse begeistert Millionen Zuseher. Doch nicht jeder hat ein teures Pay-TV-Abo oder möchte für jeden einzelnen Stream zahlen, immerhin ist es nicht immer fix, dass ein Streaming-Anbieter alle Spiele zeigt. Gibt es eine Möglichkeit, die Champions League kostenlos zu livestreamen? Ja, mit den richtigen Tricks kannst du die Spiele ohne zusätzliche Kosten verfolgen – in manchen Fällen sogar in HD.

Viele Länder bieten frei empfangbare Übertragungen an, doch diese sind oft geografisch eingeschränkt. Mit einem VPN kannst du diese Sperren umgehen und internationale Streams freischalten. Cybernews bietet einen umfangreichen Anleitungsartikel, wie du die Champions League kostenlos livestreamen kannst.

Warum sind viele Champions-League-Streams gesperrt?

Streaming-Dienste und TV-Sender kaufen teure Exklusivrechte für die Champions League. In Deutschland teilen sich aktuell „DAZN“ und „Amazon Prime“ die Übertragungen, während andere Länder wie Österreich oder die Schweiz ausgewählte Spiele kostenlos zeigen. Ohne ein VPN bleibst du oft von diesen Streams ausgeschlossen.

Ein VPN (Virtual Private Network) ermöglicht es dir, deine IP-Adresse zu ändern und dich virtuell in ein anderes Land zu versetzen. So kannst du auf die kostenlosen Champions-League-Streams zugreifen, als wärst du vor Ort. Klingt zunächst einmal kompliziert, ist es aber gar nicht.

Welche Länder bieten kostenlose Champions-League-Streams?

Österreich: ServusTV überträgt Top-Spiele kostenlos.

ServusTV überträgt Top-Spiele kostenlos. Schweiz: SRF zeigt ebenfalls einige Partien gratis.

SRF zeigt ebenfalls einige Partien gratis. UK: ITV bietet ausgewählte Spiele ohne Gebühren an.

ITV bietet ausgewählte Spiele ohne Gebühren an. Belgien: RTBF streamt einige Matches kostenfrei.

Wie funktioniert das genau?

VPN-Anbieter wählen – Cybernews empfiehlt einige der besten VPN-Dienste für Live-Streaming. App installieren und Land auswählen – Beispielsweise Österreich für ServusTV oder Schweiz für SRF. Stream starten und genießen – Die Champions League live und ohne zusätzliche Kosten.

Sind VPNs legal?

Ja, VPNs sind in den meisten Ländern völlig legal, solange du sie nicht für illegale Zwecke nutzt. Unternehmen, Journalisten und Privatpersonen verwenden VPNs weltweit, um ihre Daten zu schützen, geografische Sperren zu umgehen oder sicher in öffentlichen Netzwerken zu surfen. In Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es keine Gesetze, die die Nutzung eines VPNs verbieten. Sogar das Bundeskanzleramt in Österreich gibt dir hilfreiche Tipps, wie man ein VPN einrichtet.

Die Nutzung eines VPNs zum Streamen von frei zugänglichen Inhalten verstößt gegen keine Gesetze. Jedoch können einige Streaming-Dienste wie DAZN, Netflix oder Amazon Prime versuchen, VPN-Nutzer zu blockieren, um ihre Lizenzverträge einzuhalten. Sie erkennen VPN-Verbindungen und zeigen Fehlermeldungen an, wenn ein Zugriff nicht erlaubt ist.

Anders sieht es in einigen Ländern mit strikter Internetzensur aus, etwa in China, Russland oder Nordkorea, wo VPNs entweder eingeschränkt oder ganz verboten sind. In Europa und den meisten westlichen Ländern gibt es jedoch keine derartigen Einschränkungen. Es ist also vollkommen legal, ein VPN für mehr Privatsphäre oder zum Freischalten von Inhalten zu nutzen – solange du keine illegalen Aktivitäten damit betreibst.

So verpasst du kein Spiel mehr

Die UEFA Champions League ist das größte Fußballturnier Europas – und du kannst (fast) alle Spiele ohne teure Abos sehen. Mit einem VPN bekommst du Zugang zu kostenlosen Live-Streams aus anderen Ländern. Also: VPN einrichten, Stream starten und das nächste Top-Spiel live erleben! Eigentlich ist es gar nicht so schwer, wie man glaubt.