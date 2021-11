Call of Duty: Vanguard-Spieler erreicht 105 Eliminierungen mit “Donkey Kong Bongocontroller”

Kann man Call of Duty: Vanguard mit dem Bongocontroller (GameCube) spielen? Ja, es geht. - (C) Activision, Nintendo - Bildmontage DG

Du bist in Call of Duty: Vanguard gut? Sogar sehr gut? Ein Streamer hat es kürzlich zusammengebracht über 100 Eliminierungen mit den Donkey Kong Bongocontroller aufzustellen!

Der Twitch-Streamer DeanoBeano ist in der Call of Duty-Community kein Unbekannter. Normalerweise spielt er den Shooter mit Instrumenten (zum Beispiel ein Schlagzeug), die als Controller fungieren. Im neuesten Stream gelang es ihm 105 Eliminierungen in einem Spiel mit dem Bongocontroller (für Donkey Kong) zu erzielen.

DeanoBeano erreichte dieses Kunststück in der Blitz Pacing-Variante von Domination. Blitz-Modi bieten normalerweise viele Spieler auf kleinen Karten, so dass die Spiele im Allgemeinen chaotisch sind und viele Möglichkeiten für Eliminierungen bieten. Immerhin spawnt man quasi neben den Gegnern.

Das Video, wie man mit dem Donkey Kong Bongocontroller (ursprünglich für den Nintendo GameCube erschienen) spielt, kann man auf Twitch nachsehen.