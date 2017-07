Games PC-Games Xbox Call of Duty: Modern Warfare Remastered ab sofort auch für Xbox One und PC erhältlich 27/07/2017 @ 20:15

Activision hat heute bekanntgegeben, dass Call of Duty: Modern Warfare Remastered, eine vollständige Rundumerneuerung, ab sofort auch für Xbox One und PC sowie bereits für PlayStation 4 als Einzeltitel im Handel und Download bei PlayStation Network erhältlich ist.

Das Spiel beinhaltet die komplette Kampagne sowie 16 Multiplayer-Maps, die die Fans aus Call of Duty 4: Modern Warfare kennen und lieben. Und das alles in atemberaubendem HD.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered bietet verbesserte Texturauflösung und -details, modernisierte Animationen, eine neu gemasterte Audioausgabe und vieles mehr. Fans erleben die vollständige, legendäre Kampagne, die sie mit Capt. Price, Gaz und Soap rund um den Globus in alle Missionen aus der ursprünglichen Veröffentlichung führt, einschließlich „Gut getarnt“, „Charlie surft nicht“ und „Besatzung entbehrlich“. Die Spieler erleben außerdem den Online-Multiplayer-Modus, der Call of Duty mit der Einführung von Abschussserien, EP, Prestige und mehr neu definiert hat, und treten auf ihren Lieblings-Maps aus dem ursprünglichen Multiplayer-Modus gegeneinander an, darunter Klassiker wie „Crash“, „Backlot“ und „Crossfire“.

