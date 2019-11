Call of Duty Mobile: Dieses Monat startet der Zombie-Modus

Call of Duty Mobile - (C) Activision

Call of Duty: Modern Warfare, der aktuelle AAA-Ableger der Serie, war seit langer Zeit das erste Game des Franchises das keinen Zombie-Modus mitausgeliefert hat. Dafür gibt es die Spec Ops.

Ursprünglich als geheimer Bonusmodus in World At War wurden die Zombie-Modis in Call of Duty zum festen Bestandteil. Wirklich jedes CoD bekam irgendwie Zombies. Wer noch immer darüber enttäuscht ist, das der aktuelle Ableger keinen hat, sogar der mobile Ableger bekommt nun einen. Juhu.

Wie der offizielle Reddit-Beitrag mitteilt werden die Zombies irgendwann diesen November in Call of Duty Mobile starten. Es ist noch nicht klar, ob es sich um ein dauerhaftes oder um ein zeitexklusives Event handelt. Wahrscheinlich wird es nicht ganz so spektakulär aussehen wie auf PC oder Konsole, aber der Mode wird seinen Beitrag leisten.

Call of Duty Mobile ist für alle kompatiblen iOS- und Android-Geräte verfügbar. Der Zombie-Modus wird irgendwann im November für beide Betriebssysteme gestartet.