Der recht wilde Battle Royale-Modus, Blackout, vom kommenden Call of Duty: Black Ops 4, wird ein anderes Leveling-System bieten, als wie sonst von der Shooter-Serie gewohnt sind.

Wie Treyarch’s David Vonderhaar, Game Design Director, gegenüber GameInformer bestätigt hat, wird der Fortschritt ganz anders aussehen. Die große Veränderung kommt in Form einer klaren und definitiven Level-Cap.

Mit Level 80 ist Ende am Gelände!

Während du normalerweise daran gewöhnt bist, Prestige in deinem normalen Call of Duty-Multiplayer zu bekommen und dann weiterzumachen, um weiter zu wachsen, gibt es in Blackout eine Level-Obergrenze von 80. Sobald man dieses Level erreicht hat, gibt es kein Prestige mehr. Allerdings verspricht er bei Erreichen von Level 80 eine sehr coole Belohnung.

Einfache Regeln für XP in Blackout!

Er sprach auch darüber, wie sich der Fortschritt selbst verändern wird, weil er von ganz anderen Dingen abhängig ist. In normalen Online-Matches können die Gamer XP in einer Reihe von Dingen erhalten, in Blackout ist der einzige Weg XP zu gewinnen, indem man Kills macht und in Matches höher rangiert. Je mehr Spieler du tötest und je mehr Matches du gewinnst, desto mehr XP erhältst du – schlicht und einfach.