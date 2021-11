The Big Bang Theory: Wurde der Nachname von Penny verraten?

The Big Bang Theory - Quelle: Warner Bros. Television / Chuck Lorre Productions

Leonard Leaky Hofstadter, Sheldon Lee Cooper, Rajesh Rahmayen Koothrappali, Howard Joel Wolowitz, Amy Farrah Fowler, Bernadette Marianne Rostenkowski und Penny. Neben all diesen vollends ausgearbeiteten Namen, steht da einfach “nur” Penny. Eines der größten Mysterien der Serie The Big Bang Theory ist und bleibt der Nachname von Penny.

Aber wie es scheint, haben Adleraugen nun entdeckt, dass bereits in der zweiten Staffel dieser Nachname verraten wurde. Ein Versehen oder ein unglaublich geschicktes Easteregg?

Advertisment

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie lautet der Nachname von Penny?

In der zweiten Staffel von The Big Bang Theory beginnt die Geschichte damit, dass Sheldon ein Paket von Penny übernommen hat. Es handelt sich dabei um Strasssteine, die sie bestellt hat, um ihre “Penny Blossoms” zu veredeln. Blumenspangen, welche sie vermarkten möchte. Eine der frühen und großartigen Episoden, die das goldene Zitat “Alles ist besser mit BlueTooth” in die Welt gesetzt hat.

Anscheinend hat aber genau diese Episode weit mehr zu bieten, als nur Witze und eine interessante Geschichte zum Thema “Gründen eines Business”. Hier versteckt sich nämlich auch der streng geheime Nachname von Penny. Sieht man sich die Folge wohl in HD an, dann kann man auf dem Paket dass Sheldon ihr bringt, in einer Szene die Anschrift der Empfängerin lesen. Und findige Fans haben da nun rein gezoomt.

Das Mysterium scheint also gelüftet und der Nachname von Penny ist laut diesem Paket anscheinend TELLER.

Penny Teller. Ob allerdings Penny ihr richtiger Name ist oder nur ein Synonym ist, ist die nächste Frage. Denn in der Folge als sie im Online-Spiel Age of Conan versinkt, nennt sie sich selbst “Queen Penelope”. Vielleicht noch ein Geheimnis, dass auf eine Antwort wartet?