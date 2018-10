Der Fallout- und The Elder Scrolls-Publisher Bethesda Softworks hat eine neue Büro-Eröffnung in Moskau, Russland, angekündigt.

Dafür wird Simeon Chirikov als Geschäftsführer verantwortlich sein, welcher zuvor bei Electronic Arts auch bei Wargaming tätig war, welche World of Tanks entwickelt haben.

In einer kürzlichen Erklärung erklärte der Geschäftsführer von Bethesda Europe, Sean Brennan:

„Die Eröffnung des Büros in Moskau ist für Bethesda ein sehr spannender Moment. Wir haben eine unglaubliche Liste mit kommenden Games, darunter Fallout 76, The Elder Scrolls: Blades, RAGE 2, Wolfenstein: Cyberpilot, Wolfenstein: Youngblood und DOOM Eternal, einschließlich The Elder Scrolls Online, Quake Champions und The Elder Scrolls: Legends. Simeons umfassende Kenntnisse der russischen und GUS-Märkte werden uns helfen, das Potenzial all dieser Titel zu maximieren und auszuschöpfen.“

Gegenwärtig arbeitet Bethesda Game Studios an Fallout 76, das am 23. Oktober für die Xbox One und am 30. Oktober für PlayStation 4 und Windows PC in die Beta-Phase geht. Das Spiel wird offiziell am 14. November starten.

