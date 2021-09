Battlefield Mobile wird im Herbst auf Android getestet

Aktuelles zur Battlefield 2042 Open Beta. - (C) DICE, EA

Der Markt der Mobile Games wird immer wichtiger für die Industrie der Videospiele. Während Call of Duty Mobile bereits ein etablierter Name ist auf den Smartphones dieser Welt. Wird Battlefield Mobile nun erstmals auf Android Geräten getestet. Spiele wie Fortnite, Among Us und auch Genshin Impact sind durch den Mobile Gaming Markt unglaublich populäre Spiele für Unterwegs.

Mit Milliarden von Smartphones und ist der Mobile Markt entsprechend auch ein gewaltiges Geschäft welches erobert werden kann.

Battlefield Mobile auf dem Weg

EA und DICEs Battlefield zählt seit Jahren zu den besten und beliebtesten Shooter Games der Welt. Gemeinsam mit Call of Duty dominiert es den Shooter Game Markt auf Konsolen und PCs. Während Call of Duty bereits länger die Smartphones als eine Marktlücke entdeckt hat, fehlt die Konkurrenz auf diesem Markt komplett. So arbeitet EA gemeinsam mit DICE aktuell an einer eigenen Version des kommenden Spiels für mobiles Zocken.

Battlefield Mobile wird ein eigenständiges Game und soll als Free2Play auf Android und iOS erscheinen. Die Cosmetics im Spiel werden allerdings kostenpflichtig werden. Damit wird sich dieses Projekt finanzieren. Ob die Smartphone Version bekannte und beliebte Maps beinhalten wird ist mittlerweile auch bestätigt. Denn zwei beliebte Maps werden zum Start dabei sein. Unter Anderem Grand Bazar.

Android Tests beginnen in Südost Asien

Die ersten Tests für die Android Version von Battlefield Mobile werden vorerst in Indonesien und den Philippinen beginnen. Laut EA sind dies nur die Ersten von vielen folgenden Regionen, in denen das Spiel getestet werden soll. Ebenso soll ausschließlich auf Smartphones mit Android 7.0 und höher stattfinden. Ob sich das Game gegen bereits bewährte Spiele wie Call of Duty Mobile oder auch PUBG Mobile durchsetzen kann, wird sich aber erst nach dem Rollout zeigen.