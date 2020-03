Baby Yoda ist jetzt ein Panzer für die US-Armee

Der Baby Yoda des Mandalorianers ist jetzt ein Panzer für die US-Armee. Seit dem Start der Star Wars-TV-Show The Mandalorian im November 2019 ist The Child (oder Baby Yoda) zu einer Sensation geworden.

In einem von der US-Armee herausgegebenen Tweet, der mit den Worten “#MayTheForceBeWithYou!” beginnt, ist ein Bild von Panzern zu sehen, und einer der Panzernamen ist sichtbar und heißt “Baby Yoda”. Zusammen mit dem Bild und dem Star Wars-Zitat erklärt der Tweet Folgendes:

Die Liebesbeziehung zu Baby Yoda ist so weit gegangen, dass ein Panzer für die USA jetzt nach dem mandalorianischen Charakter benannt ist. Dem Charakter sind wirklich keine Grenzen gesetzt, wo er landen kann.

#MayTheForceBeWithYou!@3rd_Infantry M1 Abrams armored track vehicles are aligned and ready for inventory after loading operations concluded on the American Roll-On Roll-Off vessel, for #DefenderEurope 20 in Savannah, Ga.

Photo by Pfc. Daniel Alkana#Ready2Fight pic.twitter.com/mx5EIVEEIH

— U.S. Army (@USArmy) February 20, 2020