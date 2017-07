#TOP Atari Atari: So sieht die Ataribox aus! 17/07/2017 @ 10:30

Alle Fans jetzt bitte tief durchatmen, denn das ist der erste Blick auf die Ataribox:

So sieht sie also aus, die neue Konsole von Atari. Der Plan war es, die klassischen Elemente der früheren Atari Konsolen in das Design einfließen zu lassen, und ihr dennoch einen modernen Touch zu geben.

So wird zum Beispiel die Vorderseite an einigen Stellen lichtdurchlässig sein, um zum Beispiel das berühmte Logo zu beleuchten. Es wird vermutlich zum Start 2 verschiedene Editionen geben. Einmal die „Wood Edition“, und einmal die „Black/Red Edition“. Aber auch hier kann es noch zu Änderungen kommen.

Die Konsole wird aller Aussicht nach genügend Leistung haben

Natürlich hat uns Atari auch ein paar Details zu den Bildern genannt. So sind auf den Fotos einige Ports zu erkennen. Es handelt sich hier um 1x HDMI , 4x USB und einen SD Karten Slot.

Laut Atari will man eine Konsole auf den Markt bringen, auf der sowohl die alten Klassiker, als auch die aktuellen Spiele laufen. Allerdings hält sich Atari mit den genauen Daten natürlich noch zurück. Wir halten euch auf dem Laufendem!

