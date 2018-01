Assassin’s Creed Rogue Remastered – Für März angekündigt, inklusive ersten Bildern und Video!

Ubisoft kündigte heute an, dass Assassin’s Creed Rogue Remastered am 20. März für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S und Xbox One X erscheinen wird.

Assassin’s Creed Rogue Remastered wird alle herunterladbaren Inhalte des Original-Spiels inklusive der zwei Bonusmissionen (Sir Gunns Rüstung und Fort de Sable), sowie die Meistertempler- und Explorer-Pakete beinhalten. Letztere enthalten Waffen, Individualisierungsgegenstände und spezielle Monturen, darunter auch Bayeks Vermächtnis-Outfit aus Assassin’s Creed Origins.

Neuauflage des 2014 „untergegangenen“ Assassin’s Creed-Titel

Das Remaster wurde von Ubisoft Sofia entwickelt, dem Studio, das auch für das originale Assassin’s Creed Rogue zuständig war. Es wird die Marke auf der aktuellen Konsolengeneration weiter bereichern und in 4K auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X (1080p auf PlayStation 4 und Xbox One) glänzen können. Aufgrund höherer Auflösung, verbessertem Umgebungs-Renderings, visuellen Effekten und klareren Texturen wird Assassin’s Creed Rogue Remastered ein noch schöneres und eindringlicheres Spielerlebnis bieten. Sowohl Fans der Serie, als auch neue Spieler können Shays Abenteuer im 18. Jahrhundert Nordamerikas entdecken oder wiederentdecken.

Assassin’s Creed Rogue erschien erstmalig am 11.11. 2014 auf PlayStation 3 und Xbox 360. Am selben Tag erschien auch gleichzeitig Assassin’s Creed Unity für die neuen Konsolen, PlayStation 4 und Xbox One.

Assassin’s Creed Rogue erzählt die Geschichte von Shay Patrick Cormac, einem jungen und furchtlosen Mitglied der Bruderschaft der Assassinen, der eine dunkle und langsame Verwandlung von einem Assassinen zu einem unerbittlichen Templer durchmacht, der sich auf die Jagd nach seinen ehemaligen Brüdern begibt. Die Reise beginnt im wunderschönen New York City und trägt die Spieler über wilde Flusstäler und die eisigen Gewässer des Nordpolarmeers.

Du willst keine Games-News von DailyGame mehr verpassen? Folge uns auf Facebook!