ARK: Survival Evolved war einer der größten Erfolge auf STEAM der letzten Jahre, aber auch die Konsolen-Portierungen für Xbox One und PlayStation 4 kamen gut an. Umso schöner wenn jetzt auch die Switch-Portierung nachgereicht wird.

Am „Erfolgs-Kuchen“ namens Switch möchte wohl jeder „mitnaschen“. Gefühlt haben schon jetzt 3000% mehr Third-Party-Entwickler und -Publisher Interesse Games für die Switch zu veröffentlichen, als noch zu Wii (U)-Zeiten das der Fall war.

Auf der GDC, Game Developers Confernce, gaben die Entwickler von ARK: Survival Evolved, namens Wildcard, nun bekannt, dass der Titel nicht nur für Smartphones erscheinen wird, sondern auch für die Nintendo Switch. Die Portierung wird allerdings einiges an Zeit in Anspruch nehmen und so wird ARK: Survival Evolved erst im 4. Quartal 2018 veröffentlicht.

Ein wenig überraschend, wenn man bedenkt das die Switch-Portierung bisher immer als zu „zeitaufwendig“ abgetan wurde. Aber für ein gutes Stück vom Nintendo Switch-Kuchen tut man das doch gerne!

