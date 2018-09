Nintendo lasst die beiden Spieleserien Animal Crossing und Luigi’s Mansion auf der Hybrid-Konsole weiterleben!

Wie Nintendo in seiner neuesten Direct-Ausgabe verkündete werde man 2019 ein neues Animal Crossing (Arbeitstitel) und Luigi’s Mansion 3 (Arbeitstitel) für Nintendo Switch veröffentlichen.

Das gesamte Video könnt ihr hier nachsehen:

Desweiteren wird es ein Hardware-Bundle für Super Smash Bros. Ultimate geben.

#NintendoSwitch Super #SmashBros Ultimate edition hardware smashes in on 16/11! The dock features some famous fighters, Joy-Con controllers with a Super Smash Bros. design, and a download code that’ll let you play the game from 07/12. #NintendoDirect pic.twitter.com/lIrmJfR261

— Nintendo UK VS (@NintendoUKVS) 13. September 2018