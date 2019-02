US-Amerikaner die sich eine Nintendo Switch geholt haben, haben auch eine PlayStation 4, zumindest die Hälfte davon. Wie Mat Piscatella auf Twitter postete investieren die Amerikaner ordentlich in Videospiele-Konsolen.

Nicht umsonst ist der Videospiel-Sektor weltweit bereits größer als der Film-Markt. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts NPD, welche die Verkäufe in den USA aufzeichnen, besitzt jeder zweite Switch-Käufer auch eine PlayStation 4. Und damit hört es gar nicht auf. 40% aller Switch-Käufer besitzen nämlich auch eine Xbox One. Da türmt es sich ordentlich in den amerikanischen Wohnzimmern vor dem Fernseher.

Cross-ownership of Switch and PS4/Xbox One in the US remains high. According to PlayerPulse from @EEDAR over 50% of US Switch owners also own a PS4, and over 40% of US Switch owners also own an Xbox One.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) 31. Januar 2019