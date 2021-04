Die beliebtesten Filme und Serien in DE/AT/CH – März 2021 Ranking

Streaming-Dienste: Amazon Prime Video, Disney+, Netflix und Co. - (C) Amazon, Disney, Netflix; Bildmontage: DailyGame

Kennt ihr die TOP 10 Filme und Serien aus Österreich, Deutschland und der Schweiz? Gemeinsam mit Justwatch.com liefern wir euch jeden Monat die beliebtesten Titel von den Streaming-Diensten Netflix, Sky, Disney+ und Amazon Prime Video.

Was in Österreich oder Deutschland angesagt ist, ist für Schweizer vielleicht nicht so interessant. Captive State mit John Goodman und Vera Farmiga ist in Österreich und Deutschland ganz oben, im Schweizer Ranking gar nicht vertreten. Dafür konnte Wonder Woman 1984 die Schweiz fesseln und ist dort auf dem ersten Platz.

Auch bei den Serien gibt es krasse Unterschiede zwischen den drei Ländern. Während 11.22.63 in Österreich vor Mr. Mercedes und The Walking Dead führt, tauschen die Serien in Deutschland untereinander die Plätze. In der Schweiz ist hingegen The Walking Dead auf Platz 1 vor Falcon and The Winter Soldier und The Wire.

Nur auf Sky kann man derzeit Zack Snyder’s Justice League sehen. Der Film schaffte es in Österreich auf Platz 4, in der Schweiz Platz 2 und in Deutschland Platz 3.

Top 10 Beliebte Filme & Serien im März 2021 – Österreich*

Platz Filme Serien 1 Captive State 11.22.63 2 Coming 2 America Mr. Mercedes 3 The Current War The Walking Dead 4 Zack Snyder’s Justice League Falcon and The Winter Soldier 5 Unhinged WandaVision 6 Guns Akimbo The Lost Pirate Kingdom 7 Yesterday The Blacklist 8 Contagion Homeland 9 Justice League Your Honor 10 Den 12. mann The One

Top 10 Beliebte Filme & Serien im März 2021 – Schweiz*

Platz Filme Serien 1 Wonder Woman 1984 The Walking Dead 2 Zack Snyder’s Justice League Falcon and The Winter Soldier 3 Coming 2 America The Wire 4 Sound of Metal Yellowstone 5 Spider-Man: Far from Home The Handmaid’s Tale 6 Tenet The One 7 Coming to America The Lost Pirate Kingdom 8 Deadpool 2 This Is Us 9 Greenland WandaVision 10 News of the World Grey’s Anatomy

Top 10 Beliebte Filme & Serien im März 2021 – Deutschland*

Platz Filme Serien 1 Captive State Mr. Mercedes 2 Coming 2 America 11.22.63 3 Zack Snyder’s Justice League The Walking Dead 4 The Current War Falcon and The Winter Soldier 5 Guns Akimbo The Lost Pirate Kingdom 6 Unhinged The Blacklist 7 Greenland WandaVision 8 Deadpool 2 Modern Family 9 Justice League Homeland 10 Yesterday Game of Thrones