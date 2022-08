Die 6 besten Spiele, um Bitcoin und andere Kryptos zu verdienen

WERBUNG

Bitcoin und andere Kryptowährungen sind seit einiger Zeit im Gespräch, ob Technik-affine Menschen oder nicht, viele Leute haben in die neuen digitalen Währungen investiert. Um nicht sein eigenes Geld auf den Markt zu werfen gibt es tatsächlich Handyspiele (Bitcoin Spiele), mit denen man Online Geld verdienen kann, ohne selbst Shiba Inu kaufen zu müssen.

Es gibt Spiele in den App Stores von Android und iOS, mit denen man Bitcoins und andere Kryptowährungen verdienen kann. Natürlich gibt es noch andere Währungen außer Bitcoin: Ripples kaufen ist ein großes Thema, immerhin war es lange Zeit ein Thema, dass den Swift ersetzten könnte. So unwahrscheinlich ist das nicht.

Die 6 besten Spiele, um Kryptowährungen zu verdienen

Die gezeigten Titel können kostenlos heruntergeladen werden, um sie zu spielen. Man kann mit ihnen Spaß haben und etwas Geld dabei verdienen. Hier sind unsere Top 7 der besten Spiele, um Bitcoin und andere Kryptos zu verdienen (P2E-Spiele “Play-to-Earn”).

Sorare Fantasy-Fußball

Ein Fußballspiel mit Sammelkarten in NFT. Man bekommt kostenlos gewöhnliche Spieler, die man nicht handeln kann, aber jeder hat die Möglichkeit seltene Karten zu erhalten. Mit der Zeit (und Investition) erhaltet man eventuell ultra-seltene Karten, die gegen Ethereum eingetauscht werden können.

CryptoPop

Ihr kennt Candy Crush? Dann kennt ihr auch CryptoPop, denn vom Prinzip her ist es nichts anderes. Man muss auf Gruppen von Bitcoin, Ripple, Monero und Etherium zusammenbekommen, um mehr Punkte zu erhalten. Ziel ist es so wenig Münzen wie möglich auf dem Spielbrett zu haben. Bevor man mit dem Spielen beginnen kann, muss man seine Coinbase-E-Mail-Adresse im Wallet-Bereich eingeben, damit die Punkte registriert werden. In CryptoPop kann man Ethereum und Popcoin gewinnen.

CropBytes

In diesem Spiel kann man als Bauer, Händler oder Investor auftreten, um eine eigene Farm zu betreiben und täglich Kryptowährungen zu verdienen. Um mit der eigenen Farm Profit zu erwirtschaften, muss man zuerst Getreide anbauen und ernten, dann das Vieh füttern und Produkte wie Milch, Wolle und Eier sammeln. Sobald man ausreichend Produkte zusammen hat, kann man diese gegen Kryptowährungen eintauschen. Natürlich kann man das Geld auch eintauschen um die eigene Farm größer zu machen, die schlussendlich noch mehr Ertrag abwirft.

Polker

Der Name lässt es vermuten: Es ist ein Poker-Spiel. Hinter dem Online-Spiel steckt ein System namens TRNG (True Random Number Generator), das ist ein Blockcain. Das Spiel bietet 3D-Charaktere und Virtual Reality (VR). Das Spiel soll die eigenen Poker-Fähigkeiten verbessern, ohne das man dabei sein eigenes Geld riskiert.

Bitcoin Blast

Ähnlich wie CryptoPop (Candy Crush) muss man bei diesem farbenfrohen Spiel eine Kette von mindestens 3 Bitcoins bilden, um das Spielbrett zu leeren. Man kann damit echte Bitcoins verdienen, natürlich im Kommastellenbereich. Je länger die Kette an Münzen, desto höher die Punktezahl, die man erreichen kann. Eine Registrierung bei Coinbase ist Voraussetzung, um am Spiel teilnehmen zu können.

Bitcoin-Solitär

Seit Windows 95 gibt es Fans von Solitär, warum auch nicht hier. Das Handyspiel ist identisch mit dem klassischen Kartenspiel, jedoch mit erweiterten Funktionen. Man bekommt anpassbare Decks und jede Menge Tipps, um schneller Punkte zu sammeln. Das Ziel ist es, die Kartendecks in vier Stapel aufsteigend anzuordnen. Je weniger Züge man benötigt, desto mehr Punkte bekommt man.

Morgen bist du deswegen noch nicht reich!

Eines sollte klar sein: Die Gewinne aus den Bitcoin-Spielen sind gering, aber ein einziger Bitcoin kostet derzeit über 22.000 Euro (Stand heute, via Finanzen.at). Bei den meisten Spielen bekommt man nur wenige Cents, aber immerhin mehr als in “normalen” Handyspielen.

In Aussicht auf das Metaverse wird es zukünftig immer mehr Spiele geben, bei denen du mit Rechenleistung deines Smartphones mitspielen kannst.