Zwei neue Charaktere kommen für Zenless Zone Zero

Neue Leaks zu Zenless Zone Zero haben Details über die Sets der kommenden Charaktere Seth und Qingyi enthüllt. Diese Informationen geben Spielern einen Einblick, was sie von zukünftigen Ergänzungen des Spiels erwarten können. Bitte bedenkt das Leaks nicht immer zutreffen oder sich Informationen gar ändern können.

Zenless Zone Zero ist das neueste Action-RPG von HoYoverse, das für PC, PS5 und mobile Geräte verfügbar ist. Das Spiel spielt in der futuristischen Metropole New Eridu, wo Spieler als spezielle Führer namens Proxy agieren und auf ihrer Reise verschiedene Charaktere treffen. Das Spiel baut auf dem Erfolg früherer Titel von HoYoverse wie Genshin Impact und Honkai: Star Rail auf.

Die Leaks über Seth und Qingyi wurden von Reddit-Nutzern geteilt. Seths Set wurde von AccomplishedCress875 enthüllt und umfasst die Standard Angriffe Thunder Strike und Thunder Strike – Electric Shock. Seine Unterstützungs-Techniken beinhalten Military Support, Thunder Shield und Law and Order, während seine Kettenangriffe Final Sanction und Justice Will Prevail heißen. Seths Ausweichmanöver sind Obstacle Avoidance, Lightning Force und Defense as Offense. Seine Kerntechnologien sind Warden und High-Spirited und seine Spezialfähigkeiten heißen Lightning Shield Charge und Lightning Shield Charge – High Volt.

Qingyis Set wurde von Reddit-Benutzer ukrisreng enthüllt. Ihr normaler Angriff besteht aus den Fähigkeiten One Attack, Drunken Flower Cloud, Flashover und Drunken Flower Moon Cloud. Ihre Unterstützungs-Techniken sind Feng Ru Song, Icing on the Cake und Qingjiangyin und ihre Kettenangriffe sind Taiping Ling und Eight Sounds of Ganzhou. Qingyis Kerntechnologien, die wichtig für den Aufbau eines guten Zenless Zone Zero-Charakters sind, heißen Qianqiu Sui und Yangguan Tripe. Ihre Spezialfähigkeiten sind Daytine Jintang und Moon Begonia, und ihre Ausweichmanöver sind Passing Wild Geese, Break und Endless.

Auf Twitter gibt es schon ein paar Informationen zu den beiden Charakteren

Auf dem offiziellen Twitter-Profil von Zenless Zone Zero wurde kürzlich neue Posts zu Seth und Qingyi veröffentlicht, darunter auch die Voice Actors, die ihnen ihre Stimme geben werden. Während die neuen Charaktere noch nicht im Spiel sind, können Spieler ihre Zenless Zone Zero-Boni nutzen, um den aktuellen limitierte Rang-S-Charakterin Ellen zu erhalten. Der Drop bietet auch erhöhte Dropraten für die Rang-A-Charaktere Anton und Soukaku.

Agent Record | Qingyi „A chance encounter, just as I had hoped.“

Qingyi „Slacking off? I don’t get it… There’s still so much I have yet to learn about youth slang.“

„I may be on autopilot, but I’m still making progress at work.“

„Well, since there’s nothing left to do, I… pic.twitter.com/dKxo2gVJbI — Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) July 6, 2024