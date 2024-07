Zelda: Fan sitzt wegen des Mitführens einer Masterschwert-Replika im Gefängnis!

Ein Mann wurde in England wegen einer kleinen 15 cm Nachbildung des Masterschwerts aus der The Legend of Zelda Reihe auf der Straße festgenommen. Auch wenn es nur ein Spielzeug ist, betrachteten die Beamten es als spitzen Gegenstand, welcher als Waffe verwendet werden könnte oder anderen Angst machen könnte, sollte das Ding gegen wen eingesetzt werden. Der Mann landete im Gefängnis.

Mission Masterschwert

In The Legend of Zelda gehört das Finden und Führen des legendären Masterschwerts zu den wichtigsten Aufgaben um durch die Heerscharen von Gegnern bestehen zu können. Es darf natürlich nur geführt werden, wer dessen würdig ist. Was in unserem Fall bisher immer Link gewesen war. Auf das einzigartige Design des Masterschwerts stehen die meisten Fans und viele hätten gerne ein eigenes davon. Während manche ein richtig großes kaufen, genügt anderen eine Miniatur davon. Aber auch die könnte zu einem Problem werden, wie es ein Engländer kürzlich hat feststellen müssen.

15 cm Masterschwert

So hat Anthony Bray aus Nuneaton, England sich eine Miniatur des Masterschwerts von nur 15 cm gekauft. Bei der Verhaftung bestand Bray darauf, dass das Schwert nicht dazu verwendet werden würde um anderen schaden zuzufügen. Er hat aber zugegeben, dass er verstehe, dass es auch als Bedrohung wahrgenommen werden könnte. So wurde er zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt und muss sogar eine Strafe zahlen.

Das Statement der Polizei

Die Polizei rechtfertigt das damit, dass in der Öffentlichkeit keine Gegenstände mit Klingen erlaubt sind. Es ist möglich solches Spielzeug zu kaufen, welche keine Klingen haben. Es wäre auch möglich gewesen diese Waffe nicht auf der Straße vor sich hinzuhalten. Auf die Frage was man machen soll, sollte man im Besitz einer solchen „Waffe“ sein, entgegnet er, dass man die Zuhause lassen und vor anderen Menschen fernhalten soll.

Warnung an alle Fans: bitte behaltet eure Schwerter Zuhause auf und kämpft damit nur im Bildschirm, denn nur Link ist auserwählt dieses heilige Schwert zu führen, ansonsten könnten heftige Konsequenzen drohen.

Quelle: eurogamer.net