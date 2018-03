Es passiert nicht oft, dass ein Xbox-Game die Charts anführt – in letzter Zeit auch nicht in Australien, GB und den USA, wobei die Microsoft-Konsole Xbox One in diesen Ländern eigentlich stark ist.

Mit dem First-Party-Game Sea of Thieves ist Rare etwas gelungen und das legt sich auch in den Verkaufszahlen nieder. Für die Woche vom 19. März bis zum 25. März führt das Open-World-Piratenabenteuer die australischen Charts an.

Wir werden sehen, ob das Interesse weiter aufrecht bleibt. Sea of Thieves ist für PC und Xbox One erhältlich.

IGEA Top 10 Spiele-Charts powered by The NPD Group Australien. (Woche vom 19. März bis 25. März)