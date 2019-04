Die diesjährige E3 verspricht zumindest für Microsoft und Nintendo interessant zu werden, Sony bleibt bekanntlich daheim – und startet später eine eigene Show. Insbesondere die Redmonder, so hätten wir angenommen, haben etwas mehr zu erzählen. Doch die E3-Show 2019 wird genau so lange dauern wie jene in 2018.

Mit etlichen Ankündigungen, welche Studios man gekauft hatte, konnte Microsoft im Jahr 2018 ihre zukünftige Stärke in Sachen „First-Party-Games“ zeigen. Und 2019 erwarten wir die Präsentation der Xbox Scarlett – wie viele andere. Nach etlichen Gerüchten werden uns gleich zwei Konsolen-Versionen vorgestellt, wobei die „schwächere Variante“ noch immer stärker als die aktuelle Xbox One X seien soll.

Xbox-Chef Phil Spencer bestätigte via Twitter, dass er die gleiche Länge für die Xbox-Konferenz anstreben werde wie im Vorjahr. Er wies auch darauf hin, dass der Inhalt letztendlich die Show antreiben wird. Halo 6/Halo: Infinite ist mit dabei, soviel wurde schon bestätigt.

Also wird für den „Rest“, den vielen neuen First-Party-Studios, nicht mehr viel Zeit bleiben, außer man kündigt die neue Xbox-Konsole nur an und wartet darauf was Sony vor dem Sommer 2019 präsentieren wird. Immerhin lauft Microsoft wieder Gefahr gegen Sony unter die Räder zu kommen, in puncto Verkaufszahlen.