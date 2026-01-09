DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Komfort und Nachhaltigkeit können durchaus Hand in Hand gehen, wie die neuesten Loungewear-Designs beweisen. Gamer und Fans von Couch-Co-op-Games verbringen viele Stunden im selben Sessel, also sind Stoffe, Passform und Verarbeitung wichtiger als ein Markenlogo. Umweltfreundliche Loungewear setzt auf atmungsaktive Materialien, umweltfreundliche Herstellung und langlebige Verarbeitung, was insgesamt zu weniger Ersatzkäufen und weniger Abfall führt.

Nachhaltig zu shoppen ist einfacher, wenn du dir überlegst, wie du jedes Teil nutzen willst. Wenn du flexibel sein willst, um verschiedene Marken auszuprobieren, kannst du eine Zalando-Karte kaufen und in Ruhe mehrere Öko-Kollektionen auschecken. So kannst du dir alle Optionen offenhalten, Rücksendungen vereinfachen und Marken entdecken, die recycelte Fasern, Bio-Baumwolle oder wassersparende Färbeverfahren nutzen.

Was macht Loungewear nachhaltig?

Nachhaltige Loungewear basiert auf drei Punkten: Materialauswahl, Produktionsmethoden und Produktlebensdauer.

Materialien, die für lange Sessions geeignet sind

Recyceltes Polyester ist dehnbar und formbeständig und hält gleichzeitig vorhandene Kunststoffe im Kreislauf.

ist dehnbar und formbeständig und hält gleichzeitig vorhandene Kunststoffe im Kreislauf. Bio-Baumwolle ist atmungsaktiv und hautfreundlich, ideal für lange Sessions.

ist atmungsaktiv und hautfreundlich, ideal für lange Sessions. Tencel (Lyocell) fühlt sich kühl an und leitet Feuchtigkeit bei schweißtreibenden Matches ab, ohne Gerüche zu hinterlassen.

Oft werden diese Fasern gemischt, um Komfort, Waschbarkeit und Leistung miteinander zu verbinden.

Saubere Produktionsmethoden

Achte auf Marken, die den Wasserverbrauch minimieren, Abfall beim Zuschneiden reduzieren und verantwortungsbewusst mit Textilfarben umgehen. Zertifizierungen durch unabhängige Stellen wie GOTS, OEKO-TEX und GRS weisen auf eine geringere Chemikalienbelastung und eine bessere Rückverfolgbarkeit der Materialien hin.

Designauswahl für lange Gaming-Sessions

Gute Loungewear sieht nicht nur lässig aus, sondern ist auch besonders strapazierfähig und sorgt für eine gute Körperhaltung und Temperaturregulierung.

Besonders wichtige Merkmale

Flache Nähte, die auch nach vielen Stunden nicht scheuern.

Gerippte oder elastische Bündchen, die nicht einschneiden.

Atmungsaktive Einsätze an Stellen, wo es schnell heiß wird, wie am Rücken und unter den Armen.

Verstärkte Nähte an Taschen und Säumen, damit sie nicht so schnell kaputtgehen.

Diese Details sorgen dafür, dass die Klamotten länger halten, was echt wichtig für die Nachhaltigkeit ist.

Pflege und Reparatur: die unterschätzten Schritte zur Nachhaltigkeit

Wie du deine Klamotten wäschst und flickst, hat einen größeren Einfluss auf das Klima als der Versandkarton. Kalt waschen, wenn möglich an der Luft trocknen lassen und für synthetische Sachen Wäschesäcke benutzen, reduziert die Freisetzung von Mikrofasern und den Energieverbrauch. Wenn Nähte ausfransen, verlängert eine kleine Reparatur die Lebensdauer erheblich, und viele Marken bieten Reparatursets oder einfache Anleitungen an.

Checkliste für die schnelle Pflege

Wasche mit kaltem Wasser und kurzen Waschgängen.

Trockne die Wäsche auf der Leine oder im Trockner bei niedriger Temperatur.

Repariere kleine Risse sofort.

Wechsle die Kleidungsstücke, um eine übermäßige Beanspruchung einzelner Teile zu vermeiden.

Diese einfachen Gewohnheiten sorgen dafür, dass du deine Sachen nicht so oft nachkaufen musst.

Clever shoppen, nicht Fast Fashion

Fast Fashion sorgt für ständigen Umsatz. Nachhaltige Loungewear ist das Gegenteil davon: Entscheide dich für weniger, aber besser verarbeitete Teile und lass sie abwechselnd zum Einsatz kommen. Probier mittelschwere Jogginghosen und mehrlagige Oberteile aus, die du zu jeder Jahreszeit tragen kannst. Check die Materialangaben und Produktionsinformationen und wähle neutrale Farben, die auch über Trends hinweg tragbar bleiben.

Fazit

Umweltfreundliche Loungewear zeigt, dass Komfort und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Wenn du dich für recycelte oder natürliche Fasern entscheidest, auf die Produktionspraktiken achtest und dich für Pflege und Reparatur engagierst, kannst du dir eine kleine Garderobe zusammenstellen, die lange Gaming-Sessions unterstützt, ohne überflüssigen Abfall zu verursachen. Wenn du dir beim Shoppen Flexibilität wünschst, solltest du eine vorab aufgeladene Option wie eine Zalando-Karte ausprobieren, um verschiedene nachhaltige Produktlinien zu testen. Digitale Marktplätze wie Eneba machen es auch einfacher, Geschenkkarten und Gutscheine zu kaufen, die dir helfen, deine Optionen zu nutzen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!