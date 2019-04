Share on Facebook

Der letzte Transformers-Film aus dem Sommer 2017, The Last Knight, konnte nur mehr wenige Kinobesucher anlocken. Der finanzielle Erfolg des Films blieb aus. Die Enttäuschung der Fans zeigt Wirkung: Man überdenkt die Saga rund um die Auto-Bots und schwenkt in der Handlung um.

Die neue Richtung für Transformers 6 wurde vom Bumblebee-Standalone-Film übernommen, wobei Regisseur Travis Knights einen sanften Neustart des Franchise durchgeführt hat. Während Bumblebee nur ein bescheidener Kassenschlager war, wurde es von Kritikern und Fans gleichermaßen begeistert aufgenommen und schien ein natürlicher Ausgangspunkt für eine neue Iteration der Geschichte zu sein. Der Produzent Lorenzo di Bonaventura warf anscheinend etwas Ungewissheit über die Zukunft der Franchise hervor und sagte kürzlich, dass das Studio verschiedene Ideen für den nächsten Film hatte, möglicherweise sogar eine, die die Ereignisse von Transformers: The Last Knight verfolgt.

Die Dinge haben sich anscheinend geändert.

In einem neuen Interview mit Slash Film stellt di Bonaventura klar, dass der nächste Film von Transformers nicht mit Bay’s Quintett von Filmen verbunden sein wird, und betont außerdem, dass Michael Bay die Reihe hinter sich gelassen hat.

Paramount und Hasbro sind mit der Leistung von Bumblebee zufrieden, und der Rückgriff auf Bay‘s Stil scheint, gelinde gesagt, nicht der Weg zu sein. Was ich auch gut finde. Der Grund, warum dies sogar geklärt werden musste, liegt in der Tat bei di Bonaventura selbst, der scheinbar jedes Mal, wenn er ein Interview führt, widersprüchliche Informationen über die Richtung des Franchise gibt. Irgendwie weiß er selbst nicht was sie machen werden/sollen oder er legt eine falsche Spur.

Es gibt Gerüchte, dass der nächste Transformers-Filmeintrag eine direkte Fortsetzung von Bumblebee werden wird. Das würde auch Sinn mahcen, dass Hailee Steinfeld als Charlie Watson zurückkehren wird.

Es gibt auch einen animierten Film über Cybertron, welcher in Entwicklung ist, und sogar die Idee eines Beast Wars-Films wurde diskutiert. Wir sind gespannt wohin die Reise für Transformers 6 geht!