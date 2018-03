Die ursprünglichen drei Tomb Raider-Spiele werden bald ein Remaster bekommen.

Entwickler Realtech VR wird dafür verantwortlich sein, die Spiele zu Steam zu bringen. Zuvor haben sie Tomb Raider 1 und 2 für mobile Geräte remastered und sind gerade dabei, das dritte Spiel auf die Smartphones zu bringen. Die Versionen, die später auf Steam erscheinen, werden Remasters dieser mobilen Editionen der Tomb Raider-Spiele sein.

Realtech VR enthülte diese Pläne klammheimlich auf Twitter, da sie auf eine Frage zu den mobilen Games antworteten:

TR1-3 remaster for PC are planned for Steam for free and will requires the purchase of the DOS version being sold on Steam (like ZDoom playing Doom games). Also the PC version will supports OpenVR and features a new 3D engine for both 3 games.

