The Sims 4: Spieler sind vom aktuellen Update enttäuscht

The Sims 4 hat kürzlich sein letztes kostenloses Update für das Basisspiel veröffentlicht, um es mit neuen Inhalten zu erweitern. Anstatt Begeisterung zu verbreiten, haben viele Spieler jedoch Frustration geäußert. Das Update war mit einer Reihe von Fehlern und Leistungsproblemen behaftet. Das Juli-2024-Update für den Titel brachte bedeutende Änderungen an den Beziehungen und verschiedenen Aspekten des Gameplays mit sich. Sims in festen Beziehungen erhalten keine unaufgeforderten Flirts mehr, es sei denn, sie haben die Eigenschaft „Unverbindlich“. Verheiratete Sims erhalten keine Aufforderungen mehr, mit anderen Sims zu flirten. Das Update behebt außerdem Probleme wie das Teleportieren von Sims beim Ändern ihrer Laufroute, Schieberegler, die ihre Einstellungen beim Beenden von Create-a-Sim nicht beibehalten, und das Stottern der Bildrate kurz nach dem Start des Spiels.

Weitere Verbesserungen betreffen Kleinkinder, die Top Notch- und Happy Reward-Eigenschaften erhalten, wenn sie die erforderlichen Fertigkeitsstufen erreichen. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass Treppengeländer sichtbar bleiben, wenn Fliesen neben Räumen mit nur einer Fliese platziert werden. Auch die Passform verschiedener Nasenringe und vieles mehr ist ab sofort korrigiert. Das neue Update für The Sims 4 scheint eine Reihe bemerkenswerter Inhalte zu bieten. Allerdings wurde die Veröffentlichung auch von zahlreichen Bugs überschattet. Spieler haben ihre Frustration zum Ausdruck gebracht. Ein Reddit-Nutzer berichtete, dass das Eltern-Panel für Kinder- und Teenager-Sims nicht mehr funktionierte, obwohl das Update ohne Mods installiert wurde.

Kostenloses Update für The Sims 4 bringt Probleme mit sich

Dieser Nutzer äußerte sich sehr frustriert und wies darauf hin, dass solche Probleme häufig mit Updates von Electronic Arts einhergehen und das Spielgeschehen stören, das zuvor stabil und gut funktioniert hat. Andere Spieler berichteten von anderen Problemen: Sims verhalten sich unhöflich und verlieren Beziehungspunkte, ohne dass es zu Interaktionen kommt, oder Paare streiten sich plötzlich. Das Fehlerforum von EA wurde nach dem Update vom 23. Juli mit ähnlichen Beschwerden überschwemmt. Es ist unklar, wie lange die Entwickler brauchen werden, um diese Probleme zu lösen. Die Dringlichkeit ist umso größer, als am 25. Juli die mit Spannung erwartete „Lovestruck-Erweiterung“ für The Sims 4 erscheint, auf die viele Spieler sehnsüchtig warten.

Die „Lovestruck“-Erweiterung wird eine Fülle neuer Inhalte einführen, darunter eine neue Welt, Dating-Apps, neue romantische Interaktionen und eine Vielzahl von Gegenständen und Kleidungsstücken mit Herzmotiven. Letzten Monat kündigte das The-Sims-4-Team an, dass das Spiel weitere technische Korrekturen erhalten wird, um aktuelle Probleme zu beheben. Ein engagiertes Team arbeitet aktiv daran, das Spielerlebnis zu verbessern und die Häufigkeit der Updates zu erhöhen. Wenn diese Pläne wie geplant umgesetzt werden, können die Spieler in naher Zukunft mit erheblichen Verbesserungen rechnen.

Worum geht es im Spiel?