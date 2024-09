The Crew Motorfest: Ubisoft veröffentlicht alle Pläne für Jahr 2

Ubisoft hat seine Update-Pläne für Jahr 2 seines Open-World-Rennspiels The Crew Motorfest aus dem Jahr 2023 angekündigt. Fans freuen sich bereits auf diese zweite Update-Reihe, die später in diesem Jahr mit dem Hinzufügen eines lang erwarteten Features daher kommen wird. Frühere Teile des Racing-Games spielten in Miniaturversionen der Vereinigten Staaten, aber der aktuelle Teil stellt die bisherige Formel auf den Kopf, indem es die Spieler auf die hawaiianische Insel O’ahu entführt. Neben Autos und Motorrädern können sich die Spieler in The Crew auch ans Steuer von Booten und Flugzeugen setzen.

The Crew Motorfest kam bei Kritikern und Spielern beim Release im September des vergangenen Jahres gut an. Schnell konnte der Titel Verkaufsrekorde für die Reihe aufstellen. Dies ist umso beeindruckender, als das Game zunächst nicht auf Steam für den PC veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde schließlich am 18. April 2024, rund sechs Monate nach seiner Veröffentlichung, auf der Plattform veröffentlicht. Nun, da The Crew: Motorfest auf das Jahr 2 zusteuert, hat Ubisoft einige verlockende Updates für die Spielenden in diesem Zeitraum in Aussicht gestellt. Das erste dieser Updates wird beispielsweise voll funktionsfähige Rückspiegel für die Autos enthalten und damit endlich eine langjährige Beschwerde der Fans beheben.

Enhancing your gaming experience is one of our top priority! Throughout #TheCrewMotorfest Year 2, you can expect exciting quality-of-life updates, starting with functional rearview mirrors arriving on November 6 for Xbox Series, PS5, and PC 🪞 pic.twitter.com/aLdwMZHwal — The Crew Motorfest (@TheCrewGame) September 22, 2024

Diese Inhalte bringt das Jahr-2-Update für The Crew Motorfest

Voll funktionsfähige Rückspiegel für Autos

Insel Maui als Map-Erweiterung

Neuer PvE-Modus: Verfolgungstrupp

Neue Ereignisse und Fahrzeuge

Dieses lang erwartete Feature wird ab dem 6. November zusammen mit dem PvE-Modus Verfolgungstrupp verfügbar sein. Damit läutet The Crew: Motorfest sein zweites Jahr voller Updates ein. Und wenn der bisherige Support nach dem Launch des Spiels ein Indiz dafür ist, wird das Game auch im zweiten Jahr für die Spielerinnen und Spieler kostenlos bleiben. Auch wenn das Hinzufügen von funktionalen Rückspiegeln vielleicht nicht das allerwichtigste darstellt. So ist es doch die Lösung für einen anhaltenden Kritikpunkt der Community und wird von vielen Spielern begrüßt.

Ein weiterer großer Kritikpunkt an The Crew: Motorfest ist die Notwendigkeit, immer online zu sein, um überhaupt spielen zu können. Ubisoft hat nun auch bestätigt, dass es in Zukunft einen Offline-Modus geben wird. Nur die Zeit wird zeigen, welche weiteren „aufregenden“ Lebensqualitäts-Updates Entwickler Ubisoft und Ivory Tower für den Titel noch in petto hat.

Worum geht es im Spiel?

The Crew Motorfest ist ein Open-World-Rennspiel aus dem Hause Ubisoft, das auf der Insel Oʻahu in Hawaii spielt. Das Spiel dreht sich um ein Festival, das als Hauptveranstaltungsort für verschiedene Events im Spiel dient. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Autos, Flugzeuge und Boote, und ermöglicht es den Spielern, an intensiven Rennen teilzunehmen, themenbezogene Veranstaltungen zu erleben und Hunderte von Fahrzeugen zu sammeln.