Super Nintendo Classic Mini: 1,7 Millionen Konsolen in den ersten beiden Tagen ausgeliefert!

Der PRE-Load für SUPER MARIO ODYSSEY ist seit gestern Nachmittag im Nintendo eShop möglich. Allerdings wer jetzt denkt man könnte auch schon loslegen wird enttäuscht sein.

Der Release des Games ist mit 27.10.2017 festgelegt und somit wird es vor Mitternacht nicht möglich sein das installierte Game zu starten.

Nach dem furiosen Auftakt den THE LEGEND OF ZELDA: Breath of the Wild zum Release von Nintendos Hybrid Konsole hinlegte, steht das SWITCH-Debüt des (Ex-)Klempners ganz schön unter Druck. Als First Party Flaggschiff muss der Titel zum Kaufs Argument Nummer eins werden für die Anschaffung der Konsole.

Und nachdem ich mich bereits bei der gamescom in Köln sowie der GAMECITY in Wien mit Marios Odyssee beschäftigen durfte, wage ich zu sagen, dass es ihm auch gelingen wird.

Das Gameplay überzeugt bereits nach wenigen Minuten und selten hat die Welt von Mario und Co so detailreich und hübsch ausgesehen. Bereits mit Breath of the Wild hat Nintendo bereits bewiesen in eine neue, weniger geradlinige Zukunft gehen zu wollen.

Marios neuester Ausflug bringt klassisches Gameplay wie man es gewohnt ist mit aber überrascht auch mit neuen Ideen. Geradlinige Level gehören der Geschichte an und wir werden dazu animiert die neuen Spiel Areale frei zu erkunden und unsere Aufgaben zu lösen.

SUPER MARIO 3D WORLD im Jahr 2013 war der letzte Haupt Ableger der Jump ‚n’ Run-Reihe.

In wenigen Stunden ist es endlich soweit und „SUPER MARIO Odyssey“ beendet diese ewig lange Durstrecke.

Das erste Sandbox-Spiel seit Super Mario 64 für Nintendo 64 und Super Mario Sunshine auf dem Nintendo GameCube, dass es Mario erlaubt, seine Umgebung frei zu erkunden. Schauplatz der Handlung ist diesmal ein äußerst unerwarteter Ort: die Erde!

Mario verlässt das Pilz-Königreich und begibt sich auf eine Reise an mysteriöse neue Orte und erlebt ganz neue Abenteuer, so zum Beispiel das Segeln zwischen Welten auf einem Luftschiff namens SS Odyssey.

Wenn ihr also die Chance habt das Wochenende mit Mario gemeinsam auf Reisen zu gehen dann TUT ES! Denn soviel kann ich vorab schon mal verraten.

Die Top Wertungen die der Titel in sämtlichen bisherigen Reviews erhält sind mehr als gerechtfertigt !!!