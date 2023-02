Star Trek: Picard – Finale Staffel ab 17. Februar auf Paramount+

Paramount+ erweitert sein Angebot mit Star Trek: Picard und Star Trek: Lower Decks, die zuvor auf Prime Video zu sehen waren.

Der Streaming-Dienst Paramount+ gab heute bekannt, dass Star Trek: Picard und Star Trek: Lower Decks im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit Prime Video in den Paramount+ Streaming-Katalog aufgenommen werden. Die dritte und letzte Staffel von Picard wird am 17. Februar in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt. Neben Paramount+ wird die dritte Staffel auch auf Amazon Prime Video zu sehen sein.

Damit ist Paramount+ nun das Zuhause aller Serien und Episoden des gesamten Star Trek-Katalogs. Dazu gehören alle Staffeln der Paramount+ Originale Discovery, Picard, die Zeichentrickserie Prodigy sowie die neueste Erweiterung Strange New Worlds. Alle Staffeln von Lower Decks können zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr auf Paramount+ gestreamt werden.

Was erwartet uns in der dritten Staffel von Star Trek: Picard?

Eine Reunion der Protagonisten aus Star Trek: The Next Generation die sich der Antagonistin Vadic (Amanda Plummer) stellen müssen. Diese hat eine offene Rechnung mit Jean-Luc Picard. Welche das ist wissen wir bisher nicht, da dieser Charakter weder in den Serien oder Filmen davor aufgetaucht ist. Aus den ersten beiden Staffeln werden Jeri Ryan als Seven und Michelle Hurd als Raffi zurückkehren, daher dürften die Handlungsstränge aus den beiden vorherigen Staffeln nebensächlich sein.

In Star Trek: Picard nimmt Patrick Stewart seine ikonische Rolle als Jean-Luc Picard wieder auf, die er sieben Staffeln lang in Star Trek: The Next Generation spielte, und folgt diesem ikonischen Charakter in das nächste Kapitel seines Lebens. An der Seite von Patrick Stewart spielen LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan und Michelle Hurd. Über Will Wheaton hat bisher keiner gesprochen.

Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert. Für die dritte Staffel fungieren Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski und Dylan Massin als ausführende Produzenten. Terry Matalas ist Showrunner für die dritte Staffel Star Trek: Picard.