Star Trek Online: Awakening jetzt auf PS4 und Xbox One

Ab sofort ist Star Trek Online: Awakening auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar ist. Ab heute können Spieler auf der Konsole in das Jahr 2410 reisen und arbeiten mit dem Hologramm von Lt. Commander Paul Stamets (gesprochen von Anthony Rapp von Star Trek: Discovery) zusammen, um die Klingonen daran zu hindern, das Myzel-Netzwerk zu zerstören.



In Star Trek Online: Awakening müssen die Spieler Myzel-Sporen-Technologie wiederbeschaffen, die von J’Ula, der Schwester von T’Kuvma und Matriarchin von Haus Mo’Kai, gestohlen wurde. Um die Klingonen daran zu hindern, dem Myzel-Netzwerk permanenten Schaden zuzufügen, benötigen die Captains die Hilfe eines berühmten Experten in der Astro-Mykologie: Paul Stamets (Anthony Rapp) von der U.S.S. Discovery. Dieser steht den Spielern in Form eines Hologramms tatkräftig bei den Reparaturen der Risse im Gewebe des Raums zur Seite.

Hier seht ihr den Trailer: