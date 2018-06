Sonic, den blauen Igel, kennt man bereits seit 25 Jahren. Nun soll der stachelige Action-Held unzähliger Videospiele auch in die Kinos kommen.

Bereits nächstes Jahr, am 15. September, soll Sonic the Hedgehog in die Kinos kommen. Wie Variety berichtet wird James Marsden, bekannt als „Teddy“ in der HBO-Serie Westworld, den Cast für den Hybrid-Film (Real und CGI) unterstützen. Paramount Pictures hat sich die Rechte an Sonic als Film bereits 2017 gesichert und gibt nun ordentlich Gas in der Produktion.

Paramount meint es ernst…!

Deadpool-Regisseur Tim Miller wird zusammen mit Toby Ascher als Executive Producer wirken.

Sega startete die Sonic-Reihe bereits im Jahr 1991 und mittlerweile 360 Millionen Kopien an Games verkauft; Digital, Konsolen, PC, Tablets und Mobil zusammengerechnet.