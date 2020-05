Skyrim-Oma tritt auf Youtube kürzer aufgrund von Gesundheitsproblemen

Shirley Curry ist 84-Jahre alt und lädt regelmäßig auf ihren YouTube-Kanal Videos hoch, wie sie Skyrim spielt. Doch in einem neuen Vlog erklärt sie, dass sie dabei jetzt etwas kürzer treten wird. Auslöser dafür sind Probleme mit ihrer Gesundheit.

Einige andere Seiten berichtete, der Grund für Shirley Currys Rücktritt, wären fiese Kommentare unter ihren Videos, die ihren Spielstil kritisieren. Dies entspricht nicht der Wahrheit, was die Gamerin über Twitter klar stellte.

VG247 I don’t know who you are or where you get your ideas from, but there was NO „onslaught“ of patronizing comments!!! But yes I am scaling back my videos due to health. Most people on my channel are very nice. I do wish you would delete this so it would go away.

— ShirleyScurry (@ShirleyScurry) May 26, 2020