Skull and Bones: Offizielle Erklärung zur Release-Verschiebung

Nach der nächsten Release-Verschiebung: Die Entwickler von Skull and Bones sagen uns, warum das Spiel wieder verschoben wurde und welche Vorteile das bringt.

Skull and Bones Fakten

Entwickler: Ubisoft Publisher: Ubisoft Genre: Action-Adventure Release: 08/11/2022 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Skull and Bones

Nachdem Ubisoft gegenüber Investoren erwähnt hat, dass Skull and Bones abermals seinen Release-Termin nicht einhalten wird, wir berichteten. Heute wurde das offizielle Statement veröffentlicht, weswegen die nächste Skull and Bones Release-Verschiebung notwendig war. Der Social-Media-Account erklärt, was sich ändern wird, wenn die Entwicklung länger dauert. In der Nachricht der Entwickler heißt es, dass wir “sehr bald” weitere Neuigkeiten erfahren werden.

Zurück zum “Pfad zum Erfolg”, wie Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, in einer Erklärung gegenüber den Mitarbeitern schrieb. Derweilen gibt es neue Gerüchte, die sagen, dass Ubisoft eine Fusion mit einem anderen Publisher anstrebte.

Skull and Bones: Erklärung für Release-Verschiebung

Wir wir zusammengefasst haben wurde der Release-Termin von Skull and Bones bereits zum siebenten Mal verschoben. Die “neue Mehrzeit” in der Entwicklung wird laut dem offiziellen Statement dafür verwendet eine Menge an “Politur-Arbeit” und “Gameplay-Balance” zu leisten. Die Release-Verschiebung bedeutet nicht, dass die Entwickler ihre Kommunikation einstellen. Morgen wird eine neue Folge von “The Deck” ausgestrahlt, dabei möchte man neues Gameplay-Material zeigen.

“Sehr bald”

Was wir mit diesem “sehr bald” anfangen sollen. Naja, zumindest im nächsten Geschäftsjahr von Ubisoft, dass im April 2023 startet und Ende März 2024 abgeschlossen ist. Eine lange Zeit für “sehr bald”. Ebenfalls unbekannt sind die Termine für andere Spiele des französischen Videospiele-Publishers. Es gibt keinen Release-Termin für Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Prince of Persia Remake und für viele andere Spiele, die sich derzeit bei Ubisoft in Entwicklung befinden.

