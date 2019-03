Sekiro: Shadows Die Twice steht vor der Tür, immerhin erscheint das Action-Adventure am 22. März 2019. Und die Informationen werden von Tag zu Tag immer mehr, die wir dazu erhalten. Digital Foundry hat den Titel schon in „technischer Arbeit“ und bietet uns einige interessante Details, basierend auf dem von ihnen gespielten Build des Videospiels.

Digital Foundry berichtet, dass Sekiro: Shadows Die Twice derzeit auf der PS4 PRO mit einer nativen 1080p-Auflösung läuft und nicht in 4K, dynamisch oder anderweitig, wobei die Auflösung der des PS4 Pro-Patches für Dark Souls 3 sehr ähnlich ist. In den Berichten wird jedoch eine beeindruckende Framerate erwähnt, die nicht gesperrt ist und daher normalerweise zwischen 40 und 60 Frames pro Sekunde beträgt. Im Test von DF gab es in einigen Bereichen, die noch nicht fertig entwickelt waren, nur 30 Frames pro Sekunde.

Es ist erwähnenswert, dass die Erfahrungen auf einem Preview-Build basieren. Beim fertigen Endprodukt kann es natürlich sein, dass auch 4K auf der PS4 PRO unterstützt wird. Das Spiel kann für rund 65 Euro bei Amazon.de vorbestellt werden.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC.