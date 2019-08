Share on Facebook

Die Welt von Sea of Thieves wird noch größer und sie wächst ab sofort regelmäßig einmal pro Monat. Am 14. August veröffentlichte Entwickler Rare sein neuestes kostenloses Content-Update Dark Relics und enthüllte Details zu seinem bereits angekündigten monatlichen Update-Rhythmus. Das wurde im neuesten Beitrag auf Seaofthieves.com veröffentlicht.

Beginnend mit dem Juli-Update Black Powder Stashes und dem Launch von Dark Relics am 14. August, wird Rare ab sofort jeden zweiten Mittwoch im Monat neue Inhalte kostenlos veröffentlichen. Das bedeutet einen kontinuierlichen Nachschub an frischen Abenteuern, gefährlichen Scharmützeln und spannenden Geschichten für alle Piraten. Die Aktualisierungen werden in Größe und Umfang variieren.

Diesen Monat brechen mit dem Dark Relics Content-Update dunkle Zeiten in Sea of Thieves an. Hinterhältige Skelette haben mehrere gefährliche Artefakte aus dem Orden der Seelen gestohlen – die besagten Dark Relics!