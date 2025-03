Schlechtestes Spiel aller Zeiten? Big Rigs: Over the Road Racing kommt auf Steam

Auf Steam bekommt das berühmt-berüchtigte Truck-Rennspiel Big Rigs: Over the Road Racing einen offiziellen Port spendiert. Im zweiten Quartal 2025 soll es so weit sein. Eigentlich erschien Big Rigs bereits 2003 für PC, erlangte aber erst viel später Bekanntheit. Im März 2014 nahm sich nämlich der Angry Video Game Nerd auf YouTube das Spiel persönlich vor. Das dazugehörige Review zählt – Stand heute – insgesamt 11 Millionen Views.

Schon zum Release kam Big Rigs unfassbar schlecht an. Denn Metacritic registrierte lediglich fünf Reviews mit einem Durchschnittswert von gerade einmal 8 von 100 Punkten. “Das ist zweifellos das schlechteste Videospiel, das je das Licht der Welt erblickt hat”, hieß es von der US-amerikanischen Gaming-Show G4 TV. Ähnlicher Tenor beim damaligen Tester von GameSpot: „Eines der grauenhaftesten Spiele, die jemals veröffentlicht wurden.“

Werbung

Warum ist Big Rigs so schlecht?

Seinen Ruf hat das Racing Game unzähligen Bugs und unfertigen Spielsystemen zu verdanken. Mit vier spielbaren Trucks, oder “Big Rigs”, gilt es fünf LKW-Routen zu meistern. Allerdings fehlt die Kollisionserkennung. Theoretisch kannst du durch sämtliche Objekte auf der Strecke durchrasen, weil die Trucks einfach durch die Grafik schlittern. Auch Berge sind kein Problem: Die Laster fahren wie ohne Schwerkraft jeden Abhang nach oben. Musik ist nicht vorhanden und das Spiel stürzt ab, wählt man die vierte Strecke aus.

Die gegnerischen NPCs haben keine KI und bleiben für immer am Startpunkt stehen. Außerdem steigt im Rückwärtsgang die Geschwindigkeit des spielbaren Lasters ins Unendliche, bis er die Map verlässt. Am Ziel belohnt Big Rigs seine Spieler mit einem Screen, auf dem „You’re Winner“ statt des grammatikalisch korrekten „You’re the winner“ steht. In einer späteren Fassung dürfte es ein paar Verbesserungen gegeben haben. Dort fahren die NPCs im Rennen mit und die Entwickler haben den abschließenden Text auf „You Win“ korrigiert. In der Vorschau auf Steam ist allerdings die alte Version zu sehen.