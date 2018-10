Schon das eine oder andere Spiel hat sich Apps als Begleiter zunutze gemacht. So auch Red Dead Redemption 2.

Morgen ist es soweit. Red Dead Redemption 2 wird endlich veröffentlicht. Passend dazu wird es eine Companion App geben, wie Rockstar Games bestätigte. Der Launch dieser passiert gleichzeitig auf Android und iOS.

Wie Gamespot berichtet, wird eine der Kernfunktionen sein, dass euer Handy quasi zu einem zweiten Bildschirm wird. Ihr bekommt die Karte in der App zu sehen, und könnt dort beispielsweise eure Wegpunkte verwalten. Außerdem kann das HUD komplett auf die App verlagert werden, also diverse Werte wie die Gesundheit. Diese werden auch in Echtzeit auf der App aktualisiert, ihr müsst euch also keine Sorgen um Delays machen, die euch potenziell den Kopf kosten.

Zusätzlich könnt ihr eure Statistiken über den Rockstar Social Club natürlich auch tracken und erhaltet sowohl das Handbuch, als auch den Red Dead Redemption 2 Guide digital über die App. Letzterer wird aber wahrscheinlich nicht kostenlos verfügbar sein.

