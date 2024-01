Palworld: Tierschutzorganisation PETA meldet sind zu Wort

Das Open-World-Abenteuerspiel Palworld von Pocketpair hat die Aufmerksamkeit der Tierschutzorganisation PETA auf sich gezogen. Es wird kritisiert, dass das Spiel offensichtlich grausam gegenüber Tieren ist. Palworld wurde vor der Veröffentlichung als “Pokémon mit Waffen” vermarktet und hält sich mit der pixeligen Gewalt nicht wirklich zurück, sogar gegen die gleichnamigen Pals, die die Spielwelt bevölkern.

Die Niedlichkeit der Pals hat dazu geführt, dass einige Spieler ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sie töten. Dies zeigen gelegentliche Posts in den sozialen Medien. Eine zentrale Spielmechanik in Palworld ist der Bau von Basen und das Herstellen von Gegenständen. Hierfür wird Beute benötigt, die von den Pals fallen gelassen wird. Im Spiel kann man wertvolle Gegenstände erhalten, indem man Pals mit einer Pal-Kugel einfängt oder sie in eine Ranch steckt. Dort lassen sie Gegenstände fallen, während sie umherwandern. Alternativ kann man Beute schneller und billiger sammeln, indem man die wilden Pals, die die Welt bevölkern, einfach abschlachtet.

Nicht nur einige Spieler haben mit der möglichen Misshandlung von Pals zu kämpfen. PETA, die Organisation für den ethischen Umgang mit Tieren, hat sich mit Insider Gaming in Verbindung gesetzt und angedeutet, dass sie möglicherweise einen veganen Leitfaden für Palworld-Fans, die kein Interesse daran haben, Pals zu essen erstellen wird. Die Tierrechtsorganisation springt nicht zum ersten Mal ein, um Spielern zu helfen. Im März 2020 veröffentlichte PETA einen veganen Leitfaden für Animal Crossing: New Horizons.

PETA’s Statement zu Palworld

PETA hat bereits von vielen Palworld-Fans gehört, die kein Interesse daran haben, “Pals” zu essen und einen veganen Leitfaden für das Spiel erstellen wollen. Es ist schließlich “Veganuary”, und die Spieler wollen Tieren helfen, indem sie sich in ihren Spielwelten und außerhalb vegan ernähren.

Es ist erwähnenswert, dass sich die Erklärung von PETA nur auf das Verspeisen von Pals bezieht. Allerdings gibt es in Palworld noch weitere potenziell unappetitliche Aktivitäten. Neben dem bereits erwähnten Schlachten von Pals werden gefangene Tiere zur Arbeit in Lagern eingesetzt. Diese Lager sind im Grunde unbezahlte Arbeitslager, in denen die einzige Belohnung ein flauschiges Bett und etwas Futter ist. In Palworld können menschliche NPCs genauso wie Tiere gefangen genommen werden.

Das bemerkenswerte Schweigen in PETAs Erklärung spiegelt in gewisser Weise einen Widerspruch wider. In Palworld können Spieler frei herumlaufen und wilde Pals erlegen, aber das Töten von gefangenen Pals ist offenbar zu brutal, um gesehen zu werden. Es ist möglich, auf Stufe 12 das Fleischspaltmesser zu erlernen, um domestizierte Pals zu schlachten, aber die Animation ist pixelig. Es ist auch viel netter, gefangene Pals in Palworld loszuwerden, indem man sie an einen Händler verkauft, wo sie ein hoffentlich glückliches Leben führen können.