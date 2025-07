Nintendo Switch 2: Tsunami-Warnung bringt Pläne durcheinander

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Ein unerwartetes Ereignis sorgt in Japan für Änderungen in Nintendos Zeitplan: Die Bekanntgabe der Gewinner der „5. Nintendo Switch 2-Lotterie“, ursprünglich für heute geplant, wurde auf Montag, den 4. August 2025, verschoben, wie der japanische Nintendo Kundenservice auf X.com angibt. Der Grund ist eine Tsunami-Warnung, die große Teile des Landes in Alarmbereitschaft versetzt hat. Für tausende Nintendo-Fans in Japan heißt es also weiterwarten – angesichts der Naturkatastrophe wird das allerdings zur Nebensache.

Kommt jetzt auch das Nintendo Direct später?

Die Verschiebung wirft eine spannende Frage auf: Hat das auch Auswirkungen auf das lang erwartete Nintendo Direct? Viele Fans hatten diese Woche mit einer Ankündigung gerechnet. Immerhin gab es heute einen neuen Overview-Trailer zu Drag x Drive. Gut, einen 8-Minuten-Trailer hätte man schwer in eine 20-Minuten-Show packen können.

Auf Reddit wird bereits heiß diskutiert, ob die Naturkatastrophe die Pläne von Nintendo durchkreuzen könnte. Einige User erinnern daran, dass Nintendo bei ähnlichen Ereignissen wie dem Hokkaido-Erdbeben 2018 bereits Streams verschoben hat. Andere halten dagegen: Da das Direct noch nicht offiziell angekündigt wurde, könnte Nintendo einfach den Termin anpassen, ohne es öffentlich zu machen.

Die Community ist gespalten. Einige betonen, dass Menschenleben Vorrang haben: „Die Spiele laufen nicht weg, das Leben der Menschen ist wichtiger“, schreibt ein Nutzer.

Berichte aus Japan lassen immerhin hoffen: Die Warnung wurde mittlerweile zurückgenommen, der Tsunami war schwächer als befürchtet. Wie die Tagesschau berichtet sind an Japans Küste „mehr als einen Meter hohe Flutwellen verzeichnet worden“. Weiteres heißt es: „Wie die japanische Wetterbehörde am Mittwoch mitteilte, erreichte ein Tsunami mit einer Höhe von 1,3 Metern die nördliche Präfektur Miyagi. Die Behörde hatte zuvor eine Warnung vor bis zu drei Meter hohen Wellen herausgegeben.“

Investorenbericht könnte Druck machen

Ein weiterer Faktor: Nintendos Investorenbericht steht bereits am Freitag an. Analysten spekulieren, dass Nintendo ungern große Ankündigungen verschiebt, die eng mit diesem Termin verbunden sein könnten. Ob die Direct-Show also wirklich betroffen ist, bleibt offen. Klar ist nur: Die Switch 2-Lotterie startet nun offiziell am 4. August. In Japan nutzt Nintendo für stark nachgefragte Hardware oft das Lotteriesystem, um die Nachfrage zu steuern und den Weiterverkauf (Scalping) zu verhindern.