Nintendo erlebt einen historischen Wandel: 60,7 Prozent digital! Was wird aus Switch-Spielen?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo ist bekannt für seine physischen Spiele. Doch ausgerechnet beim Switch-Hersteller gewinnt der digitale Vertrieb zunehmend die Oberhand. Laut dem neuesten Geschäftsbericht vom 05. November 2026 stammen inzwischen 60,7 Prozent des Software-Umsatzes aus digitalen Verkäufen und Dienstleistungen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 54,5 Prozent. Damit ist der Digitalanteil innerhalb eines Jahres um 6,2 Prozentpunkte gestiegen.

Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von April bis September 2026 und umfassen das Geschäft mit Nintendo Switch und Switch 2. Insgesamt erzielte Nintendo mit digitalen Inhalten einen Umsatz von 249,6 Milliarden Yen. Ein Jahr zuvor waren es noch 155,5 Milliarden Yen. Das entspricht einem Wachstum von 60,5 Prozent.

Was die 60,7 Prozent wirklich bedeuten

Einen wichtigen Unterschied sollte man bei den Zahlen nicht übersehen. Nintendo spricht nicht davon, dass sechs von zehn verkauften Spielen digital gekauft werden. Gemessen wird der Umsatz. Dabei berücksichtigt das Unternehmen neben vollständig heruntergeladenen Spielen auch DLCs, digitale Versionen regulärer Handelsveröffentlichungen und Einnahmen aus Nintendo Switch Online.

Das heißt: Wer eine Erweiterung im eShop kauft oder sein Switch-Online-Abonnement verlängert, trägt ebenfalls zum Digitalanteil bei. Aus den 60,7 Prozent lässt sich deshalb nicht direkt ableiten, wie viele Spieler ihre Spiele lieber als Download kaufen.

Trotzdem zeigt der Bericht, dass der digitale Vertrieb wächst. Nintendo nennt ausdrücklich die gestiegenen Verkäufe herunterladbarer Versionen von Spielen, die auch im Handel erhältlich sind. Zusätzlich beeinflusste der schwache Yen die Umsatzentwicklung.

Werden physische Switch-Spiele irgendwann verschwinden?

Für Sammler kommt die Entwicklung zu einem interessanten Zeitpunkt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich der langjährige Nintendo-Zulieferer Macronix schrittweise aus der Produktion klassischer ROM-Speicherchips zurückzieht. Das Unternehmen lieferte unter anderem Komponenten für die Spielmodule der ursprünglichen Switch.

Wie wir bereits berichtet haben, dürfte der Rückzug die Produktion von Switch 2-Spielen vorerst kaum beeinträchtigen. Trotzdem zeigen beide Entwicklungen, dass sich das Geschäft mit physischen Datenträgern verändert.

Dazu kommt die Diskussion über Game-Key Cards. Diese Spielkarten enthalten nicht das vollständige Spiel, sondern ermöglichen erst den notwendigen Download. Für Sammler und Spieler, die ihre Games langfristig unabhängig von Servern besitzen möchten, ist das ein wesentlicher Unterschied gegenüber klassischen Cartridges.

Nintendo hat allerdings keinen Abschied von physischen Spielen angekündigt. Die neuen Geschäftszahlen beweisen auch nicht, dass klassische Spielmodule kurzfristig verschwinden werden.

Mario Kart World zeigt eine weitere Besonderheit der Zahlen

Interessant ist außerdem, was Nintendo nicht zum Digitalumsatz zählt. Herunterladbare Spiele, die gemeinsam mit einer Konsole verkauft werden, werden vollständig dem Hardwaregeschäft zugerechnet. Dazu gehören beispielsweise digitale Versionen von Mario Kart World aus Switch 2-Bundles.

Diese Downloads tauchen deshalb nicht in den genannten 60,7 Prozent auf. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass sich der tatsächliche Anteil digital verkaufter Einzelspiele einfach entsprechend erhöhen lässt. Dafür fehlen die notwendigen Vergleichszahlen.

Für Nintendo bleibt der physische Handel weiterhin wichtig. Doch die wirtschaftliche Entwicklung ist eindeutig: Digitale Inhalte bringen inzwischen deutlich mehr Umsatz als noch vor einem Jahr. Und mit jedem zusätzlichen Download, DLC oder Switch-Online-Abonnement wächst die Bedeutung dieses Geschäfts weiter.