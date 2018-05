Rockstar Games wird seine Auswahl an Songs, die in diesem Sommer in GTA Online erhältlich sind, aktualisieren und neue House-, Techno- und elektronische Musik von Solomun, Tale of Us, Dixon und The Black Madonna vorstellen.

Die Nachricht wurde in einem Instagram-Beitrag von Tale of Us veröffentlicht, der ein Bannerbild mit den vier aufgeführten Künstlern und eine Kulisse von Los Santos veröffentlichte. Ein Zeitrahmen von „Sommer 2018“ wird auch in der Post erwähnt.

Es wird erwartet, dass die neuen House-, Techno- und Electronic-Music-Ergänzungen über einen neuen Radiosender als Teil eines kommenden, gemunkelten Nightclub-Updates hinzugefügt werden. In einem Tweet am 18. Mai behauptete Yan2295 – eine zuverlässige Quelle in der GTA Online-Community, die oft Insider-Informationen preisgab, dass das nächste GTA Online-Update sich um „Nightclubs“ dreht. Berichten zufolge soll es im Juni veröffentlicht werden und den Spielern ermöglichen, Nachtclubs in der Umgebung von Los Santos zu kaufen und zu betreiben.

Kauftipp:

Grand Theft Auto V - [PC] bei Amazon.de für EUR 19,99 bestellen

Rockstar Games hat das gemunkelte Nightclub Update offiziell noch nicht bestätigt.