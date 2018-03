Bandai Namco kündigt den Season Pass und ersten kostenpflichtigen DLC “Ambush Of The Imposters” für Sword Art Online: Fatal Bullet an.

Im Season Pass sind alle kommenden DLCs enthalten, also “Ambush Of The Imposters”, “Betrayal Of Comrades” und “Collapse Of Balance”. In “Ambush Of The Imposters” können sich Spieler einem neuen Story-Kapitel, Dungeon und Boss-Kampf stellen. Nachdem die Spieler Gerüchte über ein feindliches ArFA-sys hören, untersuchen sie diese zusammen mit Yamikaze, Dyne und Musketeer X.

Sword Art Online: Fatal Bullet ist bereits für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

Der erste DLC für Sword Art Online: Fatal Bullet beinhaltet außerdem:

Neue spielbare Charaktere: Dyne, Yamikaze und Musketeer X (Alternative Gun Gale Online)

Neuer Spielmodus „Bullet of Bullets”: Spieler können in diesem Offline-Modus gegen Kirito und andere Charaktere antreten.

4vs4 Deathmatch Multiplayer Modus (verfügbar in Hero Battle und Avatar Battle): Spieler können in Vierer-Teams auch ohne Boss gegeneinander antreten.

Die zwei weiteren DLCs des Season Pass werden ebenfalls neue Charaktere beinhalten: