Neuer Half-Life-Mod nach 13 Jahren Entwicklung veröffentlicht

Half-Life: Auch nach zwei Jahrzehnten werden neue Mods angekündigt!

Half-Life von 1998 war so etwas wie ein Game Changer, wenn es um das First-Person-Genre ging. Als eines der besten FPS-Spiele der 1990er Jahre hat es das Genre nicht nur in neue Gebiete vorgestoßen, sondern auch seinen Entwickler Valve über Nacht zum Erfolg verholfen. Doch leider scheint die Fangemeinde mehr oder weniger akzeptiert zu haben, dass das Franchise langsam Tod ist da es auch keine Neuigkeiten zu Half-Life 3 gibt. Das hindert Spieler allerdings dennoch nicht daran, weiterhin Mods für Half-Life zu veröffentlichen.

Eine Gruppe von Moddern, die sich Hazard Team nennen, hat 13 Jahre Entwicklungszeit benötigt und ein brandneues Add-on für das 24 Jahre alte Spiel fertig zu stellen. Es heißt „Field Intensity“ und erzählt die Geschichte von Half-Life, aber aus der Perspektive der Soldaten, die die Einrichtung überfallen. Insgesamt soll der Mod zwischen fünf und zehn Stunden Spielspaß haben, verteilt auf 34 Karten.

Wenn die Prämisse jemandem bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass es ungefähr zur Zeit des Half-Life DLC Opposing Force stattfindet. Dieser Fordert die Spieler auf die Rolle von Adrian Shephard zu übernehmen, während die Marines einrücken. Field Intensity scheint hierbei allerdings einige Story-Lücken aus dem DLC zu füllen. Laut einem Bericht von PC Gamer tritt der Mod von Hazard Team irgendwann zwischen der Bewusstlosigkeit von Shepherd und dem Beginn der Ereignisse der Hauptgeschichte auf.

Es ist faszinierend, dass die Leute immer noch neue Inhalte für den Klassiker entwickeln. Es zeigt, wie sehr es sich bewährt hat und wie sehr sich die Fans dafür einsetzen, die Erinnerung am Leben zu erhalten. Es kommt sogar ein Mod heraus, der Raytracing in Half-Life implementiert und ihm im wesentlichen eine kleine Überarbeitung der Beleuchtung gib. Das dürfte sicher spannend werden, da die Grafik von Half-Life natürlich etwas in die Jahre gekommen ist.

Während ein Half-Life 3 mit ziemlicher Sicherheit nicht komme wird, sind die ersten beiden Spiele Klassiker mit großartigem Gameplay und interessanten Erzählungen. Das Original mag zu diesem Zeitpunkt fast ein Vierteljahrhundert alt sein, aber offensichtlich gibt es immer noch eine engagierte Modding-Community, die neue Inhalte erstellt. Es ist erstaunlich, dass das Hazard Team die letzten 13 Jahre damit verbracht hat, an der Mod zu arbeiten und sie ist anscheinend wirklich gut.

Half-Life wurde 1998 für PC veröffentlicht, mit Portierungen für PS2, OS X und Linux.