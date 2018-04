Mit NG erscheint der zweite Titel in der Spirit Horror Adventure Reihe, des japanischen Entwicklers Experience, für die PS Vita.

Diverse japanische Händler nehmen inzwischen Vorbestellungen für NG an, wodurch erste Details öffentlich wurden.

Im Jahr 1999 verschwindet ein Mädchen in Tokyo spurlos. Infolge des Ereignisses landet ein Junge in einem Spiel um Leben und Tod. Gespenster aus Fantasien und Legenden suchen den Alltag heim, wodurch der Menschenverstand überfordert wird. Dem Jungen bleibt nichts, als die Fäuste zu ballen und zu kämpfen. Auch an der Seite von Verbrechern. Das ist auch das Leitthema des Spiels, eine Vermischung von Horror und realen Verbrechen.

Unter anderem werden uns auch einige Charaktere vorgestellt.

Der Protagonist ist ein eher stiller Highschooler, der sich sein Geld mit Straßenkämpfen verdient. Da er das verschwundene Mädchen, seine Schwester, sucht, gerät er in diese „besondere“ Welt.

Seiji Amanome ist ein Topstudent und Kindheitsfreund des Protagonisten. Er gibt viel auf ein gepflegtes, gesittetes Erscheinungsbild, ist aber bereit, für seine Ziele alles zu tun. Er ist der Sohn des Anführers der Amanome Yakuza Organisation.

Kaoru Hazuki ist eine Highschoolerin und Freundin der Schwester des Protagonisten. Sie hat ein Faible für den Gothic-Loli-Stil und wirkt ansonsten eher schüchtern. Sie ist jedoch sehr mutig und hat Interesse an Geisterstories.

Ami Kijima ist die (Stief-)schwester des Protagonisten. Sie hat gelegentlich ein etwas dünnes Nervenkostüm, ist ansonsten aber eine sehr fleißige Person. Seit kurzem scheint sie verschwunden.

Mitsuru Maruhashi ist ein Mitglied der Amanome Yakuza Organisation und ein selbsternannter Gangster-Informant. Er wird schnell sauer und lässt sich leicht von allem möglichen ablenken.

NG soll am 9. August in Japan erscheinen.

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!