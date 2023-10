My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! -Pirates of the Disturbance- erhält Limited Edition

Das Spiel erscheint bereits nächsten Monat.

My Next Life As A Villainess (c) Idea Factory

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! -Pirates of the Disturbance- wurde vor einiger Zeit angekündigt und nun hat Idea Factory auch den Inhalt der Limited Edition veröffentlicht.

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! basiert auf den gleichnamigen Anime, der aktuell 2 Staffeln umfasst. Beide könnt ihr auf Crunchyroll sehen, wobei nur Staffel 1 eine deutsche Synchronisation erhalten hat. Auch ein Film ist für das Franchise angekündigt worden, welcher Anfang November in Japan erscheinen wird.

Das Spiel erscheint am 28. November weltweit. Auch wenn die limited Edition nun angekündigt wurde, kann sie noch nicht vorbestellt werden. Zudem ist sie aktuell auch erst nur im amerikanischen Online Store von Idea Factory gelistet. Vermutlich wird sie aber auch demnächst noch im EU Store erscheinen.

Für alle die an der Limited Edition Interesse haben, dürfen sich über folgende Inhalte freuen:

Steel Game Case

Hardcover Art Book

Audio Drama & Soundtrack

Wende-Cover

Collector’s Box

Trading Cards

Bei den japanischen Audio Dramas wird ein Link dabei sein, der euch ein PDF liefert mit der englischen Übersetzung. Auch wird Alan Stuart in der Drama CD einen anderen Synchronsprecher haben, als im Spiel und im Anime.

Ob man den Anime My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! gesehen haben muss, um das Spiel verstehen zu können, ist noch nicht bekannt. Persönlich würde ich es allerdings empfehlen, da die erste Staffel einen großen Teil davon zeigt, wie die Protagonistin die datebaren und Support-Charaktere kennen lernt.

Grundlegen dreht sich die Story um Caratrina Claes, die eine junge Adlige ist. Aufgrund eines Sturzes, kann sie sich an ihr früheres Leben erinnern. Dabei fällt ihr auch, dass sie sich in einem Otome Game befindet. Doch das Schlimmste daran ist, dass sie im Körper der Antagonistin wiedergeboren wird, welche in jeder Route verbannt oder getötet wird. Catarina macht es sich daher zur Aufgabe, den Flaggen ihres Untergangs auszuweichen.