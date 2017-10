Mortal Combat-Tanzauftritt bei Asien’s „Supertalent-Show“

Die „Adem“-Tanzcrew auf Kirgisistan (Zentralasien) performte bei den dem asiatischen „Supertalent’s/Idol“-Format die Choriographie aus Mortal Combat.

Nicht nur die Kostüme waren dem Videospiele-Original nahe, sondern auch die „Einlagen“ erinnerten sehr an das Beat’em Up. Aber eigentlich sind es die Move’s die diese Performance ausmachen… So etwas habt ihr noch nicht gesehen!