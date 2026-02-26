Können Prepaid-Karten dir helfen, dein Game-Budget zu kontrollieren?

DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Seien wir doch mal ehrlich – Gaming ist ein teures Hobby. Mit Neuerscheinungen, DLCs, In-Game-Cosmetics und Battle Passes kann dein Geldbeutel ganz schön strapaziert werden, bevor du es überhaupt merkst. Hast du schon mal einen Blick auf deinen Kontoauszug geworfen und gedacht : „Moment mal…Wie konnte ich nur so viel für Games ausgeben? – Dann bist du nicht allein.

Aber wie schützt du dich vor Spontankäufen, wenn der Hype einfach zu real ist? Hier kommen Prepaid-Karten ins Spiel. Sie könnten genau das sein, was du brauchst, um dein Game-Budget unter Kontrolle zu halten.

Wie Prepaid-Karten deine Ausgaben unter Kontrolle halten

Eine der besten Methoden, um Mehrausgaben zu begrenzen, ist es, sich klare finanzielle Grenzen zu setzen. Und genau dabei helfen dir Prepaid-Karten. Im Gegensatz zu Kredit- oder Debitkarten, bei denen du so lange Geld ausgeben kannst, wie es auf deinem Konto ist, sind Prepaid-Karten mit einem festen Betrag ausgestattet.

Das heißt, wenn du dein Guthaben aufgebraucht hast, war’s das – keine unvorhergesehenen Kosten, keine überhöhten Ausgaben, keine „Hoppla“-Momente. Eine Visa-Karte kaufen ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, über einen festen Geldbetrag zu verfügen und ihn zu verwenden, was es einfacher macht, ein Budget einzuhalten.

Keine Impulskäufe mehr (zumindest nicht mehr so viele)

Hand aufs Herz: Wir haben uns alle schon mal eines Impulskaufs schuldig gemacht.

Egal, ob es darum geht, den exklusiven Skin in Fortnite zu ergattern oder zusätzliche Packs in EA Sports FC freizuschalten – Mikrotransaktionen sind verlockend.

Aber mit einer Prepaid-Karte bist du gezwungen, bewusster mit deinen Ausgaben umzugehen. Wenn du nur 50 € auf deiner Karte hast, wirst du es dir zweimal überlegen, bevor du alles für Lootboxen ausgibst.

Das ist ein integriertes Ausgabenlimit, das dich davor bewahrt, zu viel auszugeben.

Sicherheit beim Shoppen

Ein weiterer großer Vorteil von Prepaid-Karten? Die Sicherheit. Wenn du dein normales Bankkonto für Online-Einkäufe benutzt, kann das riskant sein, besonders auf weniger bekannten Game-Plattformen oder beim Kauf digitaler Waren. Prepaid-Karten verringern dieses Risiko, da sie nicht direkt mit deiner Bank verbunden sind. Das ist eine kleine, aber effektive Möglichkeit, unbesorgt zu spielen.

Für Eltern, die das Gaming ihrer Kinder kontrollieren

Wenn du als Elternteil versuchst, die Ausgaben deines Kindes für Gaming unter Kontrolle zu halten, sind Prepaid-Karten ein wahrer Lebensretter. Anstatt deine Kreditkarte auszuhändigen (und auf das Beste zu hoffen), kannst du ihnen eine Prepaid-Karte mit einem festen Guthaben geben. So können sie innerhalb eines bestimmten Limits selbst entscheiden, was sie kaufen wollen, und du musst dich nicht mit unerwarteten 100 € für V-Bucks abfinden.

Funktioniert über mehrere Game-Plattformen hinweg

Das Beste an Prepaid-Gutscheinen von Visa, PayPal oder Mastercard? Sie funktionieren fast überall. Egal, ob du Games auf Steam, im PlayStation Store, auf der Xbox oder auf kleineren digitalen Marktplätzen kaufst, du kannst sie für sichere Einkäufe nutzen, ohne dass ein Bankkonto angegeben werden muss. Das macht sie zu einer idealen Lösung für Gamer, die flexibel sein wollen, ohne finanzielle Risiken einzugehen.

Fazit

Gaming soll Spaß machen – und kein finanzieller Albtraum sein. Prepaid-Karten helfen dir, die Kontrolle zu behalten, spontane Ausgaben zu vermeiden und dein Bankkonto vor unerwarteten Kosten zu schützen. Außerdem sind sie einfach zu benutzen und werden von vielen Game-Plattformen akzeptiert. Wer eine einfache Möglichkeit sucht, sein Game-Budget zu managen, sollte sich online eine Visa-Geschenkkarte besorgen.

Für den Kauf von digitalen Games bietet Eneba Game Keys an, die oft günstiger sind als Plattformshops wie der PlayStation Store. Außerdem gibt es dort Gutscheine für verschiedene Dienste wie Xbox, PSN und Steam, mit denen du Geld auf dein Konto laden kannst, anstatt nach einem bestimmten Game Key zu suchen. Eneba ist ein kontrollierter Marktplatz, auf dem verifizierte Händler strenge Beschaffungs- und Compliance-Standards einhalten müssen und bei Verstößen gegen die Richtlinien Maßnahmen ergreifen.

